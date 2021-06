Vse tropine so zbrane v eni posodi za enostavnejše odstranjevanje

Tropine se zbirajo v edino primerno posodo: posodo za tropine sokovnika Philips. To pomeni, da vam tropin ni potrebno več čistiti z drugih delov, kot je na primer pokrov. Okrogla oblika in gladka površina brez kotičkov in rež omogoča enostaven dostop in čiščenje posode.