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Sokovnik

HR1821/70

Sokovnik

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Priročniki in dokumentacija

User Manual Philips Juicer

  • PDF dat., 868.4 kB
  • 10 March 2024

Ta sokovnik Philips vam zagotavlja enostavno pripravo okusnega svežega soka. Njegova kompaktna zasnova pa omogoča enostavno shranjevanje.

  • PDF dat.
  • 31 March 2024

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