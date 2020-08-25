2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
Enostavna priprava soka doma
Ta sokovnik Philips vam zagotavlja enostavno pripravo okusnega svežega soka. Njegova kompaktna zasnova pa omogoča enostavno shranjevanje.
220 W
0,5 l
Belo-modra
Sokovnik Philips ima mikro mrežasti filter za več soka.
Ker je aparat izjemno kompakten, ga lahko enostavno shranite v majhne prostore in omarice.
500 ml snemljiva posoda za tropine omogoča neprekinjeno iztiskanje soka.
4.8
od 5
4
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Васелина
25/08/2020
Україна
Маленький помічник
Отримала у подарунок .Займає мало місця, виконує свої функції на ура. Легкий у використанні та легко миється.
Prednosti
Займає мало місця
Slabosti
Немає
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za HR1821/70 Соковижималка
Date of Use 2018-08-25
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za HR1821/70 Соковижималка
Date of Use 2018-08-25
MONICA33
18/09/2019
România
IL ADOR
AM ACEST PRODUS DE PESTE 3 ANI SI FUNCTIONEAZA EXCELENT
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Storcător HR1821/10
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Storcător HR1821/10
oberst155
07/08/2019
Україна
Навіть довелося гарбуз на сік робити, і цей виріб витримав!!Гарбуз дуже твердий щоб віджимати.
Основне для мене було, щоб такий виріб був стабільний у роботі, щоб витримам навантаження. Пройшов тестування на відмінно, бо навіть з гарбуза зміг зробити сік!! Був момент коли верхня кришка вискочила через навантаження від гарбуза, але з легкістю все зібрав і повернув назад, все працювало без проблем. Дуже задоволений цим виробом і взагалі брендом Philips. Також маю для стрижки прилад також цього бренду,прекрасно служить і працює. Благодарю вас і нехай вас Господь благословить!
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za HR1821/70 Соковижималка
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za HR1821/70 Соковижималка