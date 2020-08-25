IzdelkiPodpora

Prejmi 10% popusta

Philips spletna trgovina

2 leti garancije

Vse serije

  • Enostavna priprava soka doma
  • Enostavna priprava soka doma
  • Enostavna priprava soka doma
  • Enostavna priprava soka doma
  • Enostavna priprava soka doma
  • Enostavna priprava soka doma

Izdelek ni več na voljo

Sokovnik

HR1821/70

4.8

| (4) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%

Enostavna priprava soka doma

Ta sokovnik Philips vam zagotavlja enostavno pripravo okusnega svežega soka. Njegova kompaktna zasnova pa omogoča enostavno shranjevanje.

Poglej vse prednosti

Sokovnik: enostavna uporaba. Enostavno shranjevanje

Enostavna priprava soka doma

  • 220 W

  • 0,5 l

  • Belo-modra

Mikro mrežasti filter za več soka

Mikro mrežasti filter za več soka

Sokovnik Philips ima mikro mrežasti filter za več soka.

Majhna in kompaktna zasnova

Majhna in kompaktna zasnova

Ker je aparat izjemno kompakten, ga lahko enostavno shranite v majhne prostore in omarice.

500 ml snemljiva posoda za tropine omogoča neprekinjeno iztiskanje soka

500 ml snemljiva posoda za tropine omogoča neprekinjeno iztiskanje soka

500 ml snemljiva posoda za tropine omogoča neprekinjeno iztiskanje soka.

Tehnične specifikacije

Dobi podporo za ta izdelek

Poiščite pogosta vprašanja, uporabniške priročnike, varnostne informacije in nasvete

Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.8

od 5

4

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

3
2
1

25/08/2020

Україна

Україна

Маленький помічник

Отримала у подарунок .Займає мало місця, виконує свої функції на ура. Легкий у використанні та легко миється.

Prednosti

Займає мало місця

Slabosti

Немає

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za HR1821/70 Соковижималка

Date of Use 2018-08-25

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za HR1821/70 Соковижималка

Date of Use 2018-08-25

18/09/2019

România

România

IL ADOR

AM ACEST PRODUS DE PESTE 3 ANI SI FUNCTIONEAZA EXCELENT

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Storcător HR1821/10

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Storcător HR1821/10

07/08/2019

Україна

Україна

Навіть довелося гарбуз на сік робити, і цей виріб витримав!!Гарбуз дуже твердий щоб віджимати.

Основне для мене було, щоб такий виріб був стабільний у роботі, щоб витримам навантаження. Пройшов тестування на відмінно, бо навіть з гарбуза зміг зробити сік!! Був момент коли верхня кришка вискочила через навантаження від гарбуза, але з легкістю все зібрав і повернув назад, все працювало без проблем. Дуже задоволений цим виробом і взагалі брендом Philips. Також маю для стрижки прилад також цього бренду,прекрасно служить і працює. Благодарю вас і нехай вас Господь благословить!

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za HR1821/70 Соковижималка

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za HR1821/70 Соковижималка

Prijavite se na novičke Philips in med prvimi odkrijte ekskluzivne ponudbe

  • Posebne ponudbe
  • Prvi dostopajte do ugodnosti
  • Nasveti in triki

Želim prejemati promocijska sporočila – na podlagi svojih nastavitev in vedenja – o Philips izdelkih, storitvah, dogodkih in promocijah. Od prejemanja se lahko kadarkoli odjavim!

  • Posebne ponudbe
  • Prvi dostopajte do ugodnosti
  • Nasveti in triki