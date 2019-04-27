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  • Uživajte v doma pripravljenih napitkih in hrani vsak dan
  • Uživajte v doma pripravljenih napitkih in hrani vsak dan
  • Uživajte v doma pripravljenih napitkih in hrani vsak dan
  • Uživajte v doma pripravljenih napitkih in hrani vsak dan
  • Uživajte v doma pripravljenih napitkih in hrani vsak dan
  • Uživajte v doma pripravljenih napitkih in hrani vsak dan
  • Uživajte v doma pripravljenih napitkih in hrani vsak dan
  • Uživajte v doma pripravljenih napitkih in hrani vsak dan
  • Uživajte v doma pripravljenih napitkih in hrani vsak dan
  • Uživajte v doma pripravljenih napitkih in hrani vsak dan
  • Uživajte v doma pripravljenih napitkih in hrani vsak dan
  • Uživajte v doma pripravljenih napitkih in hrani vsak dan
  • Uživajte v doma pripravljenih napitkih in hrani vsak dan
  • Uživajte v doma pripravljenih napitkih in hrani vsak dan

Izdelek ni več na voljo

Viva CollectionPalični mešalnik

HR1611/00

4.6

| (12) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 92%

Uživajte v doma pripravljenih napitkih in hrani vsak dan

Ročni mešalnik Philips odlikujejo moč 650 W, rezilo z dvojnim delovanjem in več nastavitev hitrosti, kar zagotavlja odlične rezultate v samo nekaj sekundah. Priprava zdrave in okusne hrane doma še nikoli ni bila tako enostavna.

Poglej vse prednosti

Preprosto mešanje in sekljanje pri različnih hitrostih

Uživajte v doma pripravljenih napitkih in hrani vsak dan

  • 650 W, plastični mešalnik

  • Nož z dvojnim delovanjem

  • 1 l vrč, sekljalnik

  • 16 hitrosti in Turbo

Zmogljiv 650 W motor

Zmogljiv 650 W motor

Izberite optimalno hitrost za vse vrste sestavin

Izberite optimalno hitrost za vse vrste sestavin

Na voljo imate 16 nastavitev hitrosti, zato lahko izberete optimalno hitrost za vse vrste sestavin, da dobite želeno gostoto ali tekoče zmešane sestavine.

Gumb Turbo za dodatno moč za najtrše sestavine

Gumb Turbo za dodatno moč za najtrše sestavine

Za najtrše sestavine.

Tehnične specifikacije

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Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.6

od 5

12

Ocene

92%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

3
1

27/04/2019

Magyarország

Magyarország

Remek botmixer, a konyhánk alapdarabja

Könnyű, praktikus és tartós, a kislányom születése óta nélkülözhetetlen háztartási eszköz.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Viva Collection HR1611/00 Rúdmixer

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Viva Collection HR1611/00 Rúdmixer

05/04/2015

Polska

Polska

mam go zawsze pod ręką

Blender sprawdził się u mnie genialnie. Mam go od wakacji i używam codziennie. Dzięki niemu mogę sporządzić smaczne koktajle, kremową zupę i wiele różnych dań ! Bardzo pomocny, nie wyobrażam sobie gdyby mi go teraz zabrakło.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Viva Collection HR1611/00 Blender ręczny

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Viva Collection HR1611/00 Blender ręczny

01/04/2015

Polska

Polska

Doskonały w kuchni

[Employee of philipsglobal] Ten blender jest wspaniały. Robię w nim moje ulubione koktajle. Szybko i łatwo miksuję zupy.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Viva Collection HR1611/00 Blender ręczny

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Viva Collection HR1611/00 Blender ręczny

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