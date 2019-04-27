2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
Uživajte v doma pripravljenih napitkih in hrani vsak dan
Ročni mešalnik Philips odlikujejo moč 650 W, rezilo z dvojnim delovanjem in več nastavitev hitrosti, kar zagotavlja odlične rezultate v samo nekaj sekundah. Priprava zdrave in okusne hrane doma še nikoli ni bila tako enostavna.
650 W, plastični mešalnik
Nož z dvojnim delovanjem
1 l vrč, sekljalnik
16 hitrosti in Turbo
Na voljo imate 16 nastavitev hitrosti, zato lahko izberete optimalno hitrost za vse vrste sestavin, da dobite želeno gostoto ali tekoče zmešane sestavine.
Za najtrše sestavine.
4.6
od 5
12
Ocene
92%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Usedari
27/04/2019
Magyarország
Remek botmixer, a konyhánk alapdarabja
Könnyű, praktikus és tartós, a kislányom születése óta nélkülözhetetlen háztartási eszköz.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Viva Collection HR1611/00 Rúdmixer
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Viva Collection HR1611/00 Rúdmixer
girlblack
05/04/2015
Polska
mam go zawsze pod ręką
Blender sprawdził się u mnie genialnie. Mam go od wakacji i używam codziennie. Dzięki niemu mogę sporządzić smaczne koktajle, kremową zupę i wiele różnych dań ! Bardzo pomocny, nie wyobrażam sobie gdyby mi go teraz zabrakło.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Viva Collection HR1611/00 Blender ręczny
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Viva Collection HR1611/00 Blender ręczny
Edzia40
01/04/2015
Polska
Doskonały w kuchni
[Employee of philipsglobal] Ten blender jest wspaniały. Robię w nim moje ulubione koktajle. Szybko i łatwo miksuję zupy.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Viva Collection HR1611/00 Blender ręczny
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Viva Collection HR1611/00 Blender ręczny