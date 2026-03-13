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Palični mešalnik

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Palični mešalnik

HR1367/00

Palični mešalnik

Izdelek ni več na voljo

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Priročniki in dokumentacija

User Manual Philips Hand blender HR1367/00

  • PDF dat., 1.4 MB
  • 13 March 2026

Ročni mešalnik Philips odlikujeta moč 600 W in rezilo z dvojnim delovanjem, kar zagotavlja odlične rezultate v samo nekaj sekundah. Priprava zdrave in okusne hrane doma še nikoli ni bila tako enostavna.

  • PDF dat.
  • 29 March 2026

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