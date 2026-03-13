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Palični mešalnik
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HR1367/00
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User Manual Philips Hand blender HR1367/00
Ročni mešalnik Philips odlikujeta moč 600 W in rezilo z dvojnim delovanjem, kar zagotavlja odlične rezultate v samo nekaj sekundah. Priprava zdrave in okusne hrane doma še nikoli ni bila tako enostavna.
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