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  • Profesionalno samodejno kodranje za čudovite kodre
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  • Profesionalno samodejno kodranje za čudovite kodre
  • Profesionalno samodejno kodranje za čudovite kodre
  • Profesionalno samodejno kodranje za čudovite kodre
  • Profesionalno samodejno kodranje za čudovite kodre
  • Profesionalno samodejno kodranje za čudovite kodre
  • Profesionalno samodejno kodranje za čudovite kodre
  • Profesionalno samodejno kodranje za čudovite kodre
  • Profesionalno samodejno kodranje za čudovite kodre
  • Profesionalno samodejno kodranje za čudovite kodre
  • Profesionalno samodejno kodranje za čudovite kodre
  • Profesionalno samodejno kodranje za čudovite kodre
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  • Profesionalno samodejno kodranje za čudovite kodre
  • Profesionalno samodejno kodranje za čudovite kodre
  • Profesionalno samodejno kodranje za čudovite kodre
  • Profesionalno samodejno kodranje za čudovite kodre
  • Profesionalno samodejno kodranje za čudovite kodre
  • Profesionalno samodejno kodranje za čudovite kodre
  • Profesionalno samodejno kodranje za čudovite kodre
  • Profesionalno samodejno kodranje za čudovite kodre
  • Profesionalno samodejno kodranje za čudovite kodre
  • Profesionalno samodejno kodranje za čudovite kodre

Izdelek ni več na voljo

ProCare Auto CurlerSamodejni kodralnik

HPS940/00

4.7
| (115) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 96%

1 nagrada

Profesionalno samodejno kodranje za čudovite kodre
Samodejni kodralnik Philips ProCare samodejno ustvarja vedno čudovite kodre. S profesionalnim motorjem brez ščetk in keramično grelno cevko s titanom samodejno navija, segreva in kodra lase za vedno popolne kodre.
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DO NOT OVERWRITE THIS ASSET - THIS IS A PLACEHOLDER ASSET USED IN MANY PAGES. IF YOU WANT TO CHANGE THE PLACEHOLDER IN YOUR PAGE, REMOVE IT FROM YOUR ENTRY AND ADD ANOTHER IMAGE.

Preserve up to 95% of hair moisture1

z motorjem brez ščetk in keramično cevko s titanom

Profesionalno samodejno kodranje za čudovite kodre

  • Keramična cevka s titanom

  • Motor brez ščetk

  • 3 nastavitve temperature in časa

  • Rezultati kot v frizerskem salonu

Profesionalno samodejno kodranje za čudovite kodre

Profesionalno samodejno kodranje za čudovite kodre

Samodejni kodralnik Philips ProCare lase navije na segreto cevko in vedno ustvari popolne kodre.

Keramična cevka s titanom

Keramična cevka s titanom

Profesionalna cevka s titanom za hitro kodranje, gladko drsenje in sijoče lase. Keramična prevleka s titanom cevke zagotavlja odlično prevajanje toplote in izjemno gladko površino za popolne kodre.

Profesionalni brezkrtačni motor

Profesionalni brezkrtačni motor

Trpežni profesionalni motor brez ščetk omogoča oblikovanje kodrov v različnih smereh. Oblikujete lahko popolnoma enake desne in leve kodre za povsem simetrični videz. Uporabite pa lahko tudi funkcijo za samodejno kodranje, ki omogoča kodranje v obe smeri za popolnoma naraven videz.

Tehnične specifikacije

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Nagrade

  • Award image AWARD-612378

Ocene

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4.7

od 5

115

Ocene

96%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

14/08/2017

Slovenija

Slovenija

Zelo praktičen in enostaven za uporabo.

Za lep, praktičen in enostaven za uporabo. Jaz sem več kot zadovoljna z njim in ga priporočam vsem katere imajo rade lepo in urejeno frizuro.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za ProCare Auto Curler HPS940/00 Samodejni kodralnik

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za ProCare Auto Curler HPS940/00 Samodejni kodralnik

30/12/2016

Hrvatska

Hrvatska

Odlican!!

Savrsena zamjena za frizera !!Savrsen za gustu kosu.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za ProCare Auto Curler HPS940/00 Aparat za automatsko kovrčanje

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za ProCare Auto Curler HPS940/00 Aparat za automatsko kovrčanje

27/06/2016

Hrvatska

Hrvatska

Ovaj proizvod je odličan

Proizvod je iznimno lagan za korištenje, ima podesivu temperaturu i sekunde za izradu kovrči što je odlično. Iznimno sam zadovoljna kupljenim.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za ProCare Auto Curler HPS940/00 Aparat za automatsko kovrčanje

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za ProCare Auto Curler HPS940/00 Aparat za automatsko kovrčanje

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  1. XXX (Preserve up to 95% of hair moisture) 