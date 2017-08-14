2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
Keramična cevka s titanom
Motor brez ščetk
3 nastavitve temperature in časa
Rezultati kot v frizerskem salonu
Samodejni kodralnik Philips ProCare lase navije na segreto cevko in vedno ustvari popolne kodre.
Profesionalna cevka s titanom za hitro kodranje, gladko drsenje in sijoče lase. Keramična prevleka s titanom cevke zagotavlja odlično prevajanje toplote in izjemno gladko površino za popolne kodre.
Trpežni profesionalni motor brez ščetk omogoča oblikovanje kodrov v različnih smereh. Oblikujete lahko popolnoma enake desne in leve kodre za povsem simetrični videz. Uporabite pa lahko tudi funkcijo za samodejno kodranje, ki omogoča kodranje v obe smeri za popolnoma naraven videz.
Nagrade
4.7
od 5
115
Ocene
96%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Leiia
14/08/2017
Slovenija
Zelo praktičen in enostaven za uporabo.
Za lep, praktičen in enostaven za uporabo. Jaz sem več kot zadovoljna z njim in ga priporočam vsem katere imajo rade lepo in urejeno frizuro.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za ProCare Auto Curler HPS940/00 Samodejni kodralnik
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za ProCare Auto Curler HPS940/00 Samodejni kodralnik
Marija35
30/12/2016
Hrvatska
Odlican!!
Savrsena zamjena za frizera !!Savrsen za gustu kosu.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za ProCare Auto Curler HPS940/00 Aparat za automatsko kovrčanje
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za ProCare Auto Curler HPS940/00 Aparat za automatsko kovrčanje
Tara5
27/06/2016
Hrvatska
Ovaj proizvod je odličan
Proizvod je iznimno lagan za korištenje, ima podesivu temperaturu i sekunde za izradu kovrči što je odlično. Iznimno sam zadovoljna kupljenim.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za ProCare Auto Curler HPS940/00 Aparat za automatsko kovrčanje
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za ProCare Auto Curler HPS940/00 Aparat za automatsko kovrčanje
XXX (Preserve up to 95% of hair moisture)