Zasnovan za hitro profesionalno sušenje in oblikovanje

Philipsov sušilnik za lase Prestige Pro ima moč 2300 W in profesionalni motor AC, ki doseže do 170 km/h*, kar predstavlja 50-odstotkov višjo hitrost**. Edinstveni koncentrator za oblikovanje in zaščito Style & Protect omogoča profesionalno oblikovanje brez pregrevanja las. Več o izdelku