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  • Zasnovan za hitro profesionalno sušenje in oblikovanje
  • Zasnovan za hitro profesionalno sušenje in oblikovanje
  • Zasnovan za hitro profesionalno sušenje in oblikovanje
  • Zasnovan za hitro profesionalno sušenje in oblikovanje
  • Zasnovan za hitro profesionalno sušenje in oblikovanje
  • Zasnovan za hitro profesionalno sušenje in oblikovanje
  • Zasnovan za hitro profesionalno sušenje in oblikovanje
  • Zasnovan za hitro profesionalno sušenje in oblikovanje
  • Zasnovan za hitro profesionalno sušenje in oblikovanje
  • Zasnovan za hitro profesionalno sušenje in oblikovanje
  • Zasnovan za hitro profesionalno sušenje in oblikovanje
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  • Zasnovan za hitro profesionalno sušenje in oblikovanje
  • Zasnovan za hitro profesionalno sušenje in oblikovanje
  • Zasnovan za hitro profesionalno sušenje in oblikovanje
  • Zasnovan za hitro profesionalno sušenje in oblikovanje
  • Zasnovan za hitro profesionalno sušenje in oblikovanje
  • Zasnovan za hitro profesionalno sušenje in oblikovanje
  • Zasnovan za hitro profesionalno sušenje in oblikovanje
  • Zasnovan za hitro profesionalno sušenje in oblikovanje
  • Zasnovan za hitro profesionalno sušenje in oblikovanje
  • Zasnovan za hitro profesionalno sušenje in oblikovanje

2+2 podaljšana garancija

Prestige ProSušilnik za lase

HPS920/00

4.8
| (275) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 96%

2 Nagrade

Zasnovan za hitro profesionalno sušenje in oblikovanje
Philipsov sušilnik za lase Prestige Pro ima moč 2300 W in profesionalni motor AC, ki doseže do 170 km/h*, kar predstavlja 50-odstotkov višjo hitrost**. Edinstveni koncentrator za oblikovanje in zaščito Style & Protect omogoča profesionalno oblikovanje brez pregrevanja las.
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DO NOT OVERWRITE THIS ASSET - THIS IS A PLACEHOLDER ASSET USED IN MANY PAGES. IF YOU WANT TO CHANGE THE PLACEHOLDER IN YOUR PAGE, REMOVE IT FROM YOUR ENTRY AND ADD ANOTHER IMAGE.

Preserve up to 95% of hair moisture1

Zasnovan za hitro profesionalno sušenje in oblikovanje

  • Moč sušenja 2300 W

  • Zmogljiv motor AC

  • Visoka hitrost zraka, do 170 km/h*

  • Nastavek za urejanje in zaščito

Hitro sušenje, zmogljiv motor AC

Hitro sušenje, zmogljiv motor AC

Profesionalni sušilnik za lase ima visokozmogljiv motor AC s hitrostjo zraka do 170 km/h*, kar predstavlja 50-odstotkov višjo hitrost**. Zasnovan je za profesionalne in učinkovite rezultate.

2300 W za hitro in učinkovito sušenje

2300 W za hitro in učinkovito sušenje

Profesionalni sušilnik za lase z močjo 2300 W ustvarja močan zračni tok. Kombinacija moči in hitrosti omogoča hitro ter enostavno sušenje in oblikovanje pričeske.

Ionsko oblikovanje za gladke, ravne in sijoče lase

Ionsko oblikovanje za gladke, ravne in sijoče lase

Negativno nabiti ioni preprečujejo statično naelektrenost, negujejo lase in zgladijo lasno povrhnjico za okrepljen sijaj las. Rezultat so čudoviti, sijoči in gladki lasje brez kodrov.

Tehnične specifikacije

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Nagrade

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Ocene

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4.8

od 5

275

Ocene

96%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

19/03/2017

Slovenija

Slovenija

Preverjen kupec

Odlicen izdelek

Hiter, mocan, zelo enostaven in lepe oblike. Za moje goste lase izredno hitro suši.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Prestige Pro HPS920/00 Sušilnik za lase

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Prestige Pro HPS920/00 Sušilnik za lase

29/06/2024

Hrvatska

Hrvatska

preporučam

vrlo jak fen, brzo osuši kosu , kosa je mekana i nije raspršena na sve strane. jako sam zadovoljna nakon prvog korištenja.

Prednosti

jako brzo osuši kosu, kosa je mekana i nije raspršena :)

Slabosti

malo je težak

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Prestige Pro HPS920/00 Sušilo za kosu

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Prestige Pro HPS920/00 Sušilo za kosu

03/02/2021

Hrvatska

Hrvatska

Najbolje sušilo koje sam ikad imala

Nedavno sam kupila ovo sušilo i mogu reći da je stvarno jedno od najboljih koje sam imala. Imam dugu kosu koju obavezno feniram, a s ovim sušilom vrijeme sušenja i feniranja mi se skratilo u pola. Obavezno koristim postavku ThermoProtect da mi kosa ostane mekana i sjajna. Sve u svemu, odličan proizvod!

Prednosti

Postavka ThermoProtect, sušenje bez elektriciteta

Slabosti

Ništa :)

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Prestige Pro HPS920/00 Sušilo za kosu

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Prestige Pro HPS920/00 Sušilo za kosu

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  1. XXX (Preserve up to 95% of hair moisture) 

  1. Preizkušeno z 6 mm nastavkom pri hitrosti 2 in temperaturni nastavitvi 2

  2. V primerjavi s predhodnim modelom HP4997.