2 leti garancije
Moč sušenja 2300 W
Zmogljiv motor AC
Visoka hitrost zraka, do 170 km/h*
Nastavek za urejanje in zaščito
Profesionalni sušilnik za lase ima visokozmogljiv motor AC s hitrostjo zraka do 170 km/h*, kar predstavlja 50-odstotkov višjo hitrost**. Zasnovan je za profesionalne in učinkovite rezultate.
Profesionalni sušilnik za lase z močjo 2300 W ustvarja močan zračni tok. Kombinacija moči in hitrosti omogoča hitro ter enostavno sušenje in oblikovanje pričeske.
Negativno nabiti ioni preprečujejo statično naelektrenost, negujejo lase in zgladijo lasno povrhnjico za okrepljen sijaj las. Rezultat so čudoviti, sijoči in gladki lasje brez kodrov.
Nagrade
4.8
od 5
275
Ocene
96%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Vesna1982
19/03/2017
Slovenija
Preverjen kupec
Odlicen izdelek
Hiter, mocan, zelo enostaven in lepe oblike. Za moje goste lase izredno hitro suši.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Prestige Pro HPS920/00 Sušilnik za lase
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Prestige Pro HPS920/00 Sušilnik za lase
Fanika
29/06/2024
Hrvatska
preporučam
vrlo jak fen, brzo osuši kosu , kosa je mekana i nije raspršena na sve strane. jako sam zadovoljna nakon prvog korištenja.
Prednosti
jako brzo osuši kosu, kosa je mekana i nije raspršena :)
Slabosti
malo je težak
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Prestige Pro HPS920/00 Sušilo za kosu
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Prestige Pro HPS920/00 Sušilo za kosu
Pasitovito
03/02/2021
Hrvatska
Najbolje sušilo koje sam ikad imala
Nedavno sam kupila ovo sušilo i mogu reći da je stvarno jedno od najboljih koje sam imala. Imam dugu kosu koju obavezno feniram, a s ovim sušilom vrijeme sušenja i feniranja mi se skratilo u pola. Obavezno koristim postavku ThermoProtect da mi kosa ostane mekana i sjajna. Sve u svemu, odličan proizvod!
Prednosti
Postavka ThermoProtect, sušenje bez elektriciteta
Slabosti
Ništa :)
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Prestige Pro HPS920/00 Sušilo za kosu
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Prestige Pro HPS920/00 Sušilo za kosu
XXX (Preserve up to 95% of hair moisture)
Preizkušeno z 6 mm nastavkom pri hitrosti 2 in temperaturni nastavitvi 2
V primerjavi s predhodnim modelom HP4997.