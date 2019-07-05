2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
Keramična prevleka s keratinom
Ionska tehnologija
800 W
3 nastavki
Potem ko ste si posušili 80% las, položite pramen las na odprtino nastavka za kodranje z zrakom. S pritiskom na gumb vaš pramen las izgine v komoro za kodranje, kjer se posuši in oblikuje. Nato se sprosti čudovit koder naravnega videza.
S 50 mm termo krtačo bo vaša pričeska imela več volumna in lepšo obliko, vaši lasje pa bodo sijoči. Uporabite jo na skoraj suhih laseh za profesionalen videz svoje pričeske.
Negativno nabiti ioni preprečujejo statično naelektrenost, negujejo lase in zgladijo lasno povrhnjico za okrepljen sijaj las. Rezultat so čudoviti, sijoči in gladki lasje.
4.3
od 5
20
Ocene
84%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Lety
05/07/2019
България
Страхотен продукт
Въпреки гъстата си коса успявам сама да си направя прическа.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za StyleCare HP8668/00 Уред за оформяне на прически с въздух
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za StyleCare HP8668/00 Уред за оформяне на прически с въздух
Ramona84
07/05/2019
România
Un produs ideal
Am peria de aproximativ 3 ani de zile si este geniala. Pur si simplu nu mai ai nevoie de coafor. O folosesc in general la fiecare spalare si imi usuc parul cu cu peria rotativa. Daca am mai mult timp la dispozitie pot inclusiv sa imi fac si cateva suvite ondulate.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za StyleCare HP8668/00 Perie rotativă automată
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za StyleCare HP8668/00 Perie rotativă automată
Ewelina987
12/02/2019
Polska
Preverjen kupec
Produkt godny polecenia
Lokówko-suszarkę używam 8 miesięcy i jestem z niej bardzo zadowolona. Fryzura wygląda jak po wizycie w salonie fryzjerskim.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za StyleCare HP8668/00 Automatyczna obrotowa suszarko-lokówka
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za StyleCare HP8668/00 Automatyczna obrotowa suszarko-lokówka
XXX (Preserve up to 95% of hair moisture)