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  • Mehki kodri, valovi in volumen s samodejnim kodranjem z zrakom
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  • Mehki kodri, valovi in volumen s samodejnim kodranjem z zrakom
  • Mehki kodri, valovi in volumen s samodejnim kodranjem z zrakom
  • Mehki kodri, valovi in volumen s samodejnim kodranjem z zrakom
  • Mehki kodri, valovi in volumen s samodejnim kodranjem z zrakom
  • Mehki kodri, valovi in volumen s samodejnim kodranjem z zrakom
  • Mehki kodri, valovi in volumen s samodejnim kodranjem z zrakom
  • Mehki kodri, valovi in volumen s samodejnim kodranjem z zrakom
  • Mehki kodri, valovi in volumen s samodejnim kodranjem z zrakom
  • Mehki kodri, valovi in volumen s samodejnim kodranjem z zrakom
  • Mehki kodri, valovi in volumen s samodejnim kodranjem z zrakom
  • Mehki kodri, valovi in volumen s samodejnim kodranjem z zrakom
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  • Mehki kodri, valovi in volumen s samodejnim kodranjem z zrakom
  • Mehki kodri, valovi in volumen s samodejnim kodranjem z zrakom
  • Mehki kodri, valovi in volumen s samodejnim kodranjem z zrakom
  • Mehki kodri, valovi in volumen s samodejnim kodranjem z zrakom
  • Mehki kodri, valovi in volumen s samodejnim kodranjem z zrakom
  • Mehki kodri, valovi in volumen s samodejnim kodranjem z zrakom
  • Mehki kodri, valovi in volumen s samodejnim kodranjem z zrakom
  • Mehki kodri, valovi in volumen s samodejnim kodranjem z zrakom
  • Mehki kodri, valovi in volumen s samodejnim kodranjem z zrakom
  • Mehki kodri, valovi in volumen s samodejnim kodranjem z zrakom

Izdelek ni več na voljo

StyleCareRotirajoča krtača z zrakom

HP8668/00

4.3
| (20) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 84%
Mehki kodri, valovi in volumen s samodejnim kodranjem z zrakom
Revolucionaren oblikovalnik pričesk s samodejnim vrtenjem je opremljen z inovativnim kodralnim nastavkom za mehke kodre in valove z okroglo krtačo za polno in razkošno pričesko ter s šobo za nežno sušenje. Negovalno sušenje in izkušeno oblikovanje.
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DO NOT OVERWRITE THIS ASSET - THIS IS A PLACEHOLDER ASSET USED IN MANY PAGES. IF YOU WANT TO CHANGE THE PLACEHOLDER IN YOUR PAGE, REMOVE IT FROM YOUR ENTRY AND ADD ANOTHER IMAGE.

Preserve up to 95% of hair moisture1

Mehki kodri, valovi in volumen s samodejnim kodranjem z zrakom

  • Keramična prevleka s keratinom

  • Ionska tehnologija

  • 800 W

  • 3 nastavki

Samodejni dodatek za kodranje z zrakom ustvari valovite lase in mehke kodre

Samodejni dodatek za kodranje z zrakom ustvari valovite lase in mehke kodre

Potem ko ste si posušili 80% las, položite pramen las na odprtino nastavka za kodranje z zrakom. S pritiskom na gumb vaš pramen las izgine v komoro za kodranje, kjer se posuši in oblikuje. Nato se sprosti čudovit koder naravnega videza.

50 mm okrogla ščetka za še več volumna in voljno pričesko

50 mm okrogla ščetka za še več volumna in voljno pričesko

S 50 mm termo krtačo bo vaša pričeska imela več volumna in lepšo obliko, vaši lasje pa bodo sijoči. Uporabite jo na skoraj suhih laseh za profesionalen videz svoje pričeske.

S protistatičnim učinkom za gladke, ravne in sijoče lase

S protistatičnim učinkom za gladke, ravne in sijoče lase

Negativno nabiti ioni preprečujejo statično naelektrenost, negujejo lase in zgladijo lasno povrhnjico za okrepljen sijaj las. Rezultat so čudoviti, sijoči in gladki lasje.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.3

od 5

20

Ocene

84%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

05/07/2019

България

България

Страхотен продукт

Въпреки гъстата си коса успявам сама да си направя прическа.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za StyleCare HP8668/00 Уред за оформяне на прически с въздух

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za StyleCare HP8668/00 Уред за оформяне на прически с въздух

07/05/2019

România

România

Un produs ideal

Am peria de aproximativ 3 ani de zile si este geniala. Pur si simplu nu mai ai nevoie de coafor. O folosesc in general la fiecare spalare si imi usuc parul cu cu peria rotativa. Daca am mai mult timp la dispozitie pot inclusiv sa imi fac si cateva suvite ondulate.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za StyleCare HP8668/00 Perie rotativă automată

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za StyleCare HP8668/00 Perie rotativă automată

12/02/2019

Polska

Polska

Preverjen kupec

Produkt godny polecenia

Lokówko-suszarkę używam 8 miesięcy i jestem z niej bardzo zadowolona. Fryzura wygląda jak po wizycie w salonie fryzjerskim.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za StyleCare HP8668/00 Automatyczna obrotowa suszarko-lokówka

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za StyleCare HP8668/00 Automatyczna obrotowa suszarko-lokówka

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  1. XXX (Preserve up to 95% of hair moisture) 