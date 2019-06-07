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Volumen in sijaj za dolge lase
S krtačo za oblikovanje Philips ProCare lahko hitro oblikujete nežne kodre in pri tem negujete lase. Ogrevana 45-milimetrska cevka krtače zagotavlja trajne rezultate kodranja, pogrezljive ščetine pa hitro uporabo in popolne rezultate.
SenseIQ, naša najnaprednejša tehnologija, ki se prilagaja potrebam vaših las
Pogrezljive ščetine (45 mm)
Turmalinska keramična prevleka
Temperatura 160 °C in 190 °C
Nega z ioni
Edinstvene pogrezljive ščetine zagotavljajo hitro in varno uporabo. Ko ovijete lase okoli krtače, zavrtite hladno konico in ščetine se bodo pogreznile. Ta edinstvena funkcija omogoča varno sprostitev las in ohranja popolno obliko kodrov.
Oblikujte svojo pričesko z ioni. Negativno nabiti ioni preprečujejo statično naelektrenost, negujejo lase in zgladijo lasno povrhnjico, kar okrepi sijaj las. Rezultat so čudoviti, sijoči in gladki lasje.
Izberite med 2 nastavitvama temperature 160 °C in 190 °C za dolgotrajne rezultate in pri tem čim bolj zmanjšajte tveganje za poškodovanje las.
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4.8
od 5
4
Ocene
100%
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Габи
07/06/2019
България
Отличен продукт
Аз съм с доста гъста и буйна коса и за моя изненада с тази маша се изправя и подрежда само за около 10 мин. Машата се използва само на суха коса. Аз слагам и един балсам за изправяне, без отмиване и става блестяща. Изключително удобна и лесна за употреба. Ако косата се заплете се прибира гребена и не се скубе.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za HP8634/00 ProCare нагряваща четка за оформяне
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za HP8634/00 ProCare нагряваща четка за оформяне
Przemek2014
16/10/2014
Polska
Super szczotka
Super szczotka do modelowania. Bardzo ułatwia układanie włosów.Dzięki niej szybko i łatwo można ułożyć włosy, a efekt taki jak od fryzjera. Włosy gładkie i lśniące. Bardzo dobry stosunek ceny do jakości. Żona zadowolona z prezentu :)
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za HP8634/00 Podgrzewana szczotka do modelowania
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za HP8634/00 Podgrzewana szczotka do modelowania
magda88
15/08/2014
Polska
Idealna dla każdej kobiety
Moja termoszczotka HP8634 sprawdza się doskonale. Dzięki niej moje włosy stały się gładkie i lśniące, a ja wyglądam jakbym wyszła przed chwilą od fryzjera.Dzięki pielęgnacji jonowej włosy nie elektryzują się, poprawia się ich stan i wygładzają łuski, dodając fryzurze blasku i połysku. W rezultacie włosy stają się cudownie lśniące i gładkie.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za HP8634/00 Podgrzewana szczotka do modelowania
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za HP8634/00 Podgrzewana szczotka do modelowania