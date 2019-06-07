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Izdelek ni več na voljo

Ogrevana krtača za oblikovanje ProCare

HP8634/00

4.8

| (4) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%

Volumen in sijaj za dolge lase

S krtačo za oblikovanje Philips ProCare lahko hitro oblikujete nežne kodre in pri tem negujete lase. Ogrevana 45-milimetrska cevka krtače zagotavlja trajne rezultate kodranja, pogrezljive ščetine pa hitro uporabo in popolne rezultate.

Poglej vse prednosti

SenseIQ, naša najnaprednejša tehnologija, ki se prilagaja potrebam vaših las

Volumen in sijaj za dolge lase

  • Pogrezljive ščetine (45 mm)

  • Turmalinska keramična prevleka

  • Temperatura 160 °C in 190 °C

  • Nega z ioni

Pogrezljive ščetine za hitro in enostavno sprostitev las

Pogrezljive ščetine za hitro in enostavno sprostitev las

Edinstvene pogrezljive ščetine zagotavljajo hitro in varno uporabo. Ko ovijete lase okoli krtače, zavrtite hladno konico in ščetine se bodo pogreznile. Ta edinstvena funkcija omogoča varno sprostitev las in ohranja popolno obliko kodrov.

Nega z ioni in prevleka s turmalinom za svetleče lase

Nega z ioni in prevleka s turmalinom za svetleče lase

Oblikujte svojo pričesko z ioni. Negativno nabiti ioni preprečujejo statično naelektrenost, negujejo lase in zgladijo lasno povrhnjico, kar okrepi sijaj las. Rezultat so čudoviti, sijoči in gladki lasje.

2 nastavitvi temperature za oblikovanje pričeske glede na vaš tip las

Izberite med 2 nastavitvama temperature 160 °C in 190 °C za dolgotrajne rezultate in pri tem čim bolj zmanjšajte tveganje za poškodovanje las.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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4.8

od 5

4

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

3
2
1

07/06/2019

България

България

Отличен продукт

Аз съм с доста гъста и буйна коса и за моя изненада с тази маша се изправя и подрежда само за около 10 мин. Машата се използва само на суха коса. Аз слагам и един балсам за изправяне, без отмиване и става блестяща. Изключително удобна и лесна за употреба. Ако косата се заплете се прибира гребена и не се скубе.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za HP8634/00 ProCare нагряваща четка за оформяне

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za HP8634/00 ProCare нагряваща четка за оформяне

16/10/2014

Polska

Polska

Super szczotka

Super szczotka do modelowania. Bardzo ułatwia układanie włosów.Dzięki niej szybko i łatwo można ułożyć włosy, a efekt taki jak od fryzjera. Włosy gładkie i lśniące. Bardzo dobry stosunek ceny do jakości. Żona zadowolona z prezentu :)

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za HP8634/00 Podgrzewana szczotka do modelowania

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za HP8634/00 Podgrzewana szczotka do modelowania

15/08/2014

Polska

Polska

Idealna dla każdej kobiety

Moja termoszczotka HP8634 sprawdza się doskonale. Dzięki niej moje włosy stały się gładkie i lśniące, a ja wyglądam jakbym wyszła przed chwilą od fryzjera.Dzięki pielęgnacji jonowej włosy nie elektryzują się, poprawia się ich stan i wygładzają łuski, dodając fryzurze blasku i połysku. W rezultacie włosy stają się cudownie lśniące i gładkie.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za HP8634/00 Podgrzewana szczotka do modelowania

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za HP8634/00 Podgrzewana szczotka do modelowania

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