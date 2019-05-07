Izdelek ni več na voljo
Brezskrbno oblikovanje za zdrave kodre in valovite lase
Želite oblikovati naravne kodre in valove brez skrbi, da boste poškodovali lase ali se opekli med oblikovanjem? Z inovativnim kodralnikom Philips ProCare povsem varno oblikujte pričesko.
Stožčasta cevka (13–25 mm)
Mehka žametna prevleka
Temperatura 150–200 °C
Indikator pripravljenih kodrov
Cevka z mehkim premazom zagotavlja varno oblikovanje brez nevarnosti opeklin. 96 % žensk pravi, da mehki premaz zagotavlja varno oblikovanje brez nevarnosti opeklin. Preizkus je bil opravljena na 55 ženskah.
Edinstveni indikator pripravljenih kodrov vam s piskom pove, kdaj je koder pripravljen. Ta inovativna funkcija vam pomaga oblikovati čudovite kodre in valovite lase ter hkrati preprečuje pregrevanje las. Izberite enega od treh časov kodranja glede na svoje lase, lase navijte okoli cevke in pritisnite gumb.
Vgrajen zaslon LCD z oznako vrste las omogoča izbiro ustrezen čas kodranja za vašo vrsto las in preprečuje pregrevanje.
4.8
od 5
27
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
LadyWanna
07/05/2019
România
Foarte bun
Eficient, rezultat spectaculos, ușor de folosit. Recomand!
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za ProCare HP8619/00 Ondulator conic
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za ProCare HP8619/00 Ondulator conic
Nastyaaa01
01/04/2019
Україна
Рекомендую!!
Чудова конічна плойка! Завжди мріяла про таку, гарно зависає волосся та довго тримається форма після неї. Р
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za ProCare HP8619/00 Конічна плойка
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za ProCare HP8619/00 Конічна плойка
Юлианда
01/04/2019
Україна
Простая в использовании!
Пользуюсь плойкой уже год! Очень нравится, быстро нагревается, легкая и удобная в использовании.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za ProCare HP8619/00 Конічна плойка
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za ProCare HP8619/00 Конічна плойка
XXX (Preserve up to 95% of hair moisture)