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Izdelek ni več na voljo

ProCareStožčast kodralnik

HP8619/00

4.8

| (27) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%

Brezskrbno oblikovanje za zdrave kodre in valovite lase

Želite oblikovati naravne kodre in valove brez skrbi, da boste poškodovali lase ali se opekli med oblikovanjem? Z inovativnim kodralnikom Philips ProCare povsem varno oblikujte pričesko.

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Preserve up to 95% of hair moisture1

Brezskrbno oblikovanje za zdrave kodre in valovite lase

  • Stožčasta cevka (13–25 mm)

  • Mehka žametna prevleka

  • Temperatura 150–200 °C

  • Indikator pripravljenih kodrov

Mehak premaz preprečuje opekline rok in las.

Mehak premaz preprečuje opekline rok in las.

Cevka z mehkim premazom zagotavlja varno oblikovanje brez nevarnosti opeklin. 96 % žensk pravi, da mehki premaz zagotavlja varno oblikovanje brez nevarnosti opeklin. Preizkus je bil opravljena na 55 ženskah.

Edinstveni indikator vam pove, kdaj je koder pripravljen.

Edinstveni indikator vam pove, kdaj je koder pripravljen.

Edinstveni indikator pripravljenih kodrov vam s piskom pove, kdaj je koder pripravljen. Ta inovativna funkcija vam pomaga oblikovati čudovite kodre in valovite lase ter hkrati preprečuje pregrevanje las. Izberite enega od treh časov kodranja glede na svoje lase, lase navijte okoli cevke in pritisnite gumb.

Digitalna nastavitev temperature za vašo vrsto las.

Digitalna nastavitev temperature za vašo vrsto las.

Vgrajen zaslon LCD z oznako vrste las omogoča izbiro ustrezen čas kodranja za vašo vrsto las in preprečuje pregrevanje.

Tehnične specifikacije

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Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.8

od 5

27

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

2
1

07/05/2019

România

România

Foarte bun

Eficient, rezultat spectaculos, ușor de folosit. Recomand!

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za ProCare HP8619/00 Ondulator conic

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za ProCare HP8619/00 Ondulator conic

01/04/2019

Україна

Україна

Рекомендую!!

Чудова конічна плойка! Завжди мріяла про таку, гарно зависає волосся та довго тримається форма після неї. Р

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za ProCare HP8619/00 Конічна плойка

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za ProCare HP8619/00 Конічна плойка

01/04/2019

Україна

Україна

Простая в использовании!

Пользуюсь плойкой уже год! Очень нравится, быстро нагревается, легкая и удобная в использовании.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za ProCare HP8619/00 Конічна плойка

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za ProCare HP8619/00 Конічна плойка

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  1. XXX (Preserve up to 95% of hair moisture) 