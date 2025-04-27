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Izdelek ni več na voljo

Stožčast kodralnik

HP8618/00

5

| (25) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 96%

Bolj zdrav način za popolne kodre in valovite lase

Neverjetno razkošni in mehki kodri, ki kar sijejo. Polni, bogati in elegantni valoviti lasje z izrazito debelino. Z novim stožčastim kodralnikom Philips Care CurlControl lahko oblikujete različne kodraste pričeske in hkrati negujete lase

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DO NOT OVERWRITE THIS ASSET - THIS IS A PLACEHOLDER ASSET USED IN MANY PAGES. IF YOU WANT TO CHANGE THE PLACEHOLDER IN YOUR PAGE, REMOVE IT FROM YOUR ENTRY AND ADD ANOTHER IMAGE.

Preserve up to 95% of hair moisture1

zahvaljujoč indikatorju pripravljenih kodrov

Bolj zdrav način za popolne kodre in valovite lase

  • Stožčasta cevka (13–25 mm)

  • Izjemno gladka keramična prevleka

  • Temperatura 130–200 °C

  • Samodejni izklop

Edinstveni indikator vam pove, kdaj je koder pripravljen

Edinstveni indikator vam pove, kdaj je koder pripravljen

Edinstveni indikator pripravljenih kodrov vam s piskom pove, kdaj je koder pripravljen. Ta inovativna funkcija vam pomaga oblikovati čudovite kodre in valovite lase ter hkrati preprečuje pregrevanje las. Izberite enega od treh časov kodranja, lase navijte okoli cevke in pritisnite gumb. V uporabniškem priročniku si oglejte priporočila strokovnjakov za oblikovanje las o izbiri časa kodranja glede na vrsto las in videz, ki ga želite doseči.

Keramična prevleka SilkySmooth je dvakrat gladkejša od las

Keramična prevleka SilkySmooth je dvakrat gladkejša od las

Keramična cevka SilkySmooth, ki je dvakrat gladkejša od običajne keramične cevke, zagotavlja manj trenja in gladkejše oblikovanje las za sijočo in zdravo pričesko.

Z digitalnimi nastavitvami lahko prilagajate kodralnik glede na vrsto las

Z digitalnimi nastavitvami lahko prilagajate kodralnik glede na vrsto las

Z digitalnimi nastavitvami lahko izberete temperaturo (130–200 °C) in čas kodranja (5, 8, ali 10 sekund) glede na vrsto las in želeni videz.

Tehnične specifikacije

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Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

5.0

od 5

25

Ocene

96%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

3
2
1

27/04/2025

Україна

Україна

Preverjen kupec

Працює купу років. У дружини нарікань немає.

Працює купу років. У дружини нарікань немає. Вже розглядали покупку нового, теж від Філіпс та відклали покупку бо ж немає гострої потреби.

Ta ocena je bila podana za HP8618/00 Конічна плойка

Datum uporabe 2023-04-27

Ta ocena je bila podana za HP8618/00 Конічна плойка

Datum uporabe 2023-04-27

26/10/2021

Україна

Україна

Самая лучшая конусная плойка!

Отличная плойка! Удобно, что есть регулировка температуры,и таймер, можно не переживать за волосы. Шикарная прическа за короткое время. Неоднократно получала комплимент, что у меня прическа, как из салона;)

Prednosti

Прекрасный продукт

Slabosti

Нет

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za HP8618/00 Конічна плойка

Datum uporabe 2019-10-26

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za HP8618/00 Конічна плойка

Datum uporabe 2019-10-26

04/07/2021

Україна

Україна

Вибір зручний у використанні

Плойка дуже сподобалась, легка у використанні, зручно самостійно виставляти температуру нагрівання

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za HP8618/00 Конічна плойка

Datum uporabe 2019-07-04

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za HP8618/00 Конічна плойка

Datum uporabe 2019-07-04

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  1. XXX (Preserve up to 95% of hair moisture) 