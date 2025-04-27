Izdelek ni več na voljo
Bolj zdrav način za popolne kodre in valovite lase
Neverjetno razkošni in mehki kodri, ki kar sijejo. Polni, bogati in elegantni valoviti lasje z izrazito debelino. Z novim stožčastim kodralnikom Philips Care CurlControl lahko oblikujete različne kodraste pričeske in hkrati negujete lase
Stožčasta cevka (13–25 mm)
Izjemno gladka keramična prevleka
Temperatura 130–200 °C
Samodejni izklop
Edinstveni indikator pripravljenih kodrov vam s piskom pove, kdaj je koder pripravljen. Ta inovativna funkcija vam pomaga oblikovati čudovite kodre in valovite lase ter hkrati preprečuje pregrevanje las. Izberite enega od treh časov kodranja, lase navijte okoli cevke in pritisnite gumb. V uporabniškem priročniku si oglejte priporočila strokovnjakov za oblikovanje las o izbiri časa kodranja glede na vrsto las in videz, ki ga želite doseči.
Keramična cevka SilkySmooth, ki je dvakrat gladkejša od običajne keramične cevke, zagotavlja manj trenja in gladkejše oblikovanje las za sijočo in zdravo pričesko.
Z digitalnimi nastavitvami lahko izberete temperaturo (130–200 °C) in čas kodranja (5, 8, ali 10 sekund) glede na vrsto las in želeni videz.
5.0
od 5
25
Ocene
96%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Для друзів - Саша
27/04/2025
Україна
Preverjen kupec
Працює купу років. У дружини нарікань немає.
Працює купу років. У дружини нарікань немає. Вже розглядали покупку нового, теж від Філіпс та відклали покупку бо ж немає гострої потреби.
Ta ocena je bila podana za HP8618/00 Конічна плойка
Datum uporabe 2023-04-27
Ta ocena je bila podana za HP8618/00 Конічна плойка
Datum uporabe 2023-04-27
lenchik2602
26/10/2021
Україна
Самая лучшая конусная плойка!
Отличная плойка! Удобно, что есть регулировка температуры,и таймер, можно не переживать за волосы. Шикарная прическа за короткое время. Неоднократно получала комплимент, что у меня прическа, как из салона;)
Prednosti
Прекрасный продукт
Slabosti
Нет
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za HP8618/00 Конічна плойка
Datum uporabe 2019-10-26
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za HP8618/00 Конічна плойка
Datum uporabe 2019-10-26
Vika97
04/07/2021
Україна
Вибір зручний у використанні
Плойка дуже сподобалась, легка у використанні, зручно самостійно виставляти температуру нагрівання
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za HP8618/00 Конічна плойка
Datum uporabe 2019-07-04
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za HP8618/00 Конічна плойка
Datum uporabe 2019-07-04
XXX (Preserve up to 95% of hair moisture)