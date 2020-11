Stožčasta cevka za različne vrste kodrov in valovitih pričesk

S stožčastim kodralnikom (Ø 13–25 mm) lahko ustvarjate različne vrste kodrov in valovitih pričesk: od drobnih svedrčkov do kodrov in valovitih pričesk naravnega videza. Hitro, enostavno in brez vozlov. Povečajte volumen las z različnimi vrstami kodrov.