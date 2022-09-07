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Izdelek ni več na voljo

Kodralnik

HP8605/00

5

| (3) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%

Kodri naravnega videza in zaščita las

Si želite kodrov, ki jih bo enostavno urejati in bodo dajali občutek, da so naravni, brez poškodovanih in izsušenih las? Kodralnik CurlControl s 25 mm cevko za naravne kodre ima zaščitno keramično prevleko in spremenljivo temperaturo, ki se prilagodi vaši vrsti las

Poglej vse prednosti

SenseIQ, naša najnaprednejša tehnologija, ki se prilagaja potrebam vaših las

Nežno sušenje las

Kodri naravnega videza in zaščita las

  • 25 mm cevka

  • Temperatura 130–200 °C

  • Keramična prevleka

25 mm cevka za naravne kodre

25 mm cevka za naravne kodre

S cevko premera 25 mm lahko oblikujete moderne naravne in spuščene kodre, ki dajejo videz spontanosti.

Zaščitna keramična prevleka

Zaščitna keramična prevleka

Zaščitna keramična prevleka zagotavlja enakomerno segrevanje in omejuje poškodovanje las za sijoče in mehke lase.

Kolesce reostata in 8 nastavitev temperature

Kolesce reostata z 8 nastavitvami temperature (od 130 do 200 °C) vam omogoča izbiro temperature glede na vrsto las

Tehnične specifikacije

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Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

5.0

od 5

3

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

4
3
2
1

07/09/2022

България

България

Preverjen kupec

Маша за коса

Перфектно,трайно накъдря косата!!! Без да я изгаря!!!

Prednosti

Бързо ,загрява

Slabosti

Няма недостатъци

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za HP8605/00 Маша за къдрене

Datum uporabe 2021-09-07

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za HP8605/00 Маша за къдрене

Datum uporabe 2021-09-07

07/05/2019

România

România

Perfect

Perfect pentru bucle naturale.Stratul de ceramica nu arde parul si este foarte usor de folosit... Recomand!

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za HP8605/00 Ondulator

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za HP8605/00 Ondulator

11/07/2016

България

България

Boryana Kancheva

лесно загрява, оформя къдриците който желаете, доволна съм

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za HP8605/00 Маша за къдрене

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za HP8605/00 Маша за къдрене

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