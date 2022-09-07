Izdelek ni več na voljo
Kodri naravnega videza in zaščita las
Si želite kodrov, ki jih bo enostavno urejati in bodo dajali občutek, da so naravni, brez poškodovanih in izsušenih las? Kodralnik CurlControl s 25 mm cevko za naravne kodre ima zaščitno keramično prevleko in spremenljivo temperaturo, ki se prilagodi vaši vrsti las
SenseIQ, naša najnaprednejša tehnologija, ki se prilagaja potrebam vaših las
25 mm cevka
Temperatura 130–200 °C
Keramična prevleka
S cevko premera 25 mm lahko oblikujete moderne naravne in spuščene kodre, ki dajejo videz spontanosti.
Zaščitna keramična prevleka zagotavlja enakomerno segrevanje in omejuje poškodovanje las za sijoče in mehke lase.
Kolesce reostata z 8 nastavitvami temperature (od 130 do 200 °C) vam omogoča izbiro temperature glede na vrsto las
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5.0
od 5
3
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Минито
07/09/2022
България
Preverjen kupec
Маша за коса
Перфектно,трайно накъдря косата!!! Без да я изгаря!!!
Prednosti
Бързо ,загрява
Slabosti
Няма недостатъци
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za HP8605/00 Маша за къдрене
Datum uporabe 2021-09-07
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za HP8605/00 Маша за къдрене
Datum uporabe 2021-09-07
AlexandraIlie
07/05/2019
România
Perfect
Perfect pentru bucle naturale.Stratul de ceramica nu arde parul si este foarte usor de folosit... Recomand!
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za HP8605/00 Ondulator
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za HP8605/00 Ondulator
BKancheva
11/07/2016
България
Boryana Kancheva
лесно загрява, оформя къдриците който желаете, доволна съм
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za HP8605/00 Маша за къдрене
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za HP8605/00 Маша за къдрене