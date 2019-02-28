2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
Serija Care
Ionska tehnologija
230 °C
Keramična prevleka s keratinom
Zaščitna keramična prevleka s keratinom za boljšo nego las
Oblikujte svojo pričesko z ioni. Negativno nabiti ioni preprečujejo statično naelektrenost, negujejo lase in zgladijo lasno povrhnjico, kar okrepi sijaj las. Rezultat so čudoviti, sijoči in gladki lasje brez kodrov.
Visoka temperatura vam omogoča spreminjanje oblike pričeske in vam zagotavlja popoln videz.
4.7
od 5
10
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Xyrina
28/02/2019
Česká republika
Skvělý výrobek
Žehličku na vlasy mam poprve, manipulace s ni a vlasy je jednoduchá, žehlička je k vlasům šetrná, naprostá spokojenost.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za HP8348/00 Žehlička na vlasy
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za HP8348/00 Žehlička na vlasy
martinastefkova
04/08/2018
Česká republika
Fajn produkt.
Žehlička je fajn, perfektně žehlí, rychle se nahřívá, nemám k ní žádné výtky.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za HP8348/00 Žehlička na vlasy
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za HP8348/00 Žehlička na vlasy
Pippo
10/06/2018
Magyarország
Csak ajánlani tudom!
Gyorsan felmelegszik, nem éget, nem roncsolja a hajam. Könnyű hasznàlni. Elégedett vagyok vele!
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za HP8348/00 KeraShine Care&Control hajegyenesítő
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za HP8348/00 KeraShine Care&Control hajegyenesítő
XXX (Preserve up to 95% of hair moisture)