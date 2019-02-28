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  • Nežno ravnajte lase za svileno gladko pričesko
  • Nežno ravnajte lase za svileno gladko pričesko
  • Nežno ravnajte lase za svileno gladko pričesko
  • Nežno ravnajte lase za svileno gladko pričesko
  • Nežno ravnajte lase za svileno gladko pričesko
  • Nežno ravnajte lase za svileno gladko pričesko
  • Nežno ravnajte lase za svileno gladko pričesko
  • Nežno ravnajte lase za svileno gladko pričesko

Izdelek ni več na voljo

Ravnalnik KeraShine

HP8348/00

4.7
| (10) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%
Nežno ravnajte lase za svileno gladko pričesko
Z novim ionskim ravnalnikom Philips KeraShine s keramičnima ploščama s keratinom lahko oblikujete želeno pričesko in ste pri tem nežnejši do svojih las.
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DO NOT OVERWRITE THIS ASSET - THIS IS A PLACEHOLDER ASSET USED IN MANY PAGES. IF YOU WANT TO CHANGE THE PLACEHOLDER IN YOUR PAGE, REMOVE IT FROM YOUR ENTRY AND ADD ANOTHER IMAGE.

Preserve up to 95% of hair moisture1

s keramiko s keratinom

Nežno ravnajte lase za svileno gladko pričesko

  • Serija Care

  • Ionska tehnologija

  • 230 °C

  • Keramična prevleka s keratinom

Zaščitna keramična prevleka s keratinom

Zaščitna keramična prevleka s keratinom

Zaščitna keramična prevleka s keratinom za boljšo nego las

Boljša nega z ioni za sijočo in gladko pričesko

Boljša nega z ioni za sijočo in gladko pričesko

Oblikujte svojo pričesko z ioni. Negativno nabiti ioni preprečujejo statično naelektrenost, negujejo lase in zgladijo lasno povrhnjico, kar okrepi sijaj las. Rezultat so čudoviti, sijoči in gladki lasje brez kodrov.

Temperatura za profesionalno oblikovanje 230 °C za popolno pričesko

Temperatura za profesionalno oblikovanje 230 °C za popolno pričesko

Visoka temperatura vam omogoča spreminjanje oblike pričeske in vam zagotavlja popoln videz.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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4.7

od 5

10

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

3
2
1

28/02/2019

Česká republika

Česká republika

Skvělý výrobek

Žehličku na vlasy mam poprve, manipulace s ni a vlasy je jednoduchá, žehlička je k vlasům šetrná, naprostá spokojenost.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za HP8348/00 Žehlička na vlasy

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za HP8348/00 Žehlička na vlasy

04/08/2018

Česká republika

Česká republika

Fajn produkt.

Žehlička je fajn, perfektně žehlí, rychle se nahřívá, nemám k ní žádné výtky.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za HP8348/00 Žehlička na vlasy

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za HP8348/00 Žehlička na vlasy

10/06/2018

Magyarország

Magyarország

Csak ajánlani tudom!

Gyorsan felmelegszik, nem éget, nem roncsolja a hajam. Könnyű hasznàlni. Elégedett vagyok vele!

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za HP8348/00 KeraShine Care&Control hajegyenesítő

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za HP8348/00 KeraShine Care&Control hajegyenesítő

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  1. XXX (Preserve up to 95% of hair moisture) 