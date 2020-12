Tehnologija EHD+ za dodatno zaščito in lesk

Napredna Philipsova tehnologija EHD+ v oblikovalniku zagotavlja stalno in enakomerno segrevanje, tudi pri visokih temperaturah, in preprečuje nastanek vročih mest. To pripomore k boljši zaščiti in ohranja vaše lase zdrave ter sijoče.