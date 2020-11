Aplikacija z enostavno vadnico in navodili z virtualnim urejanjem pričesk

Videoposnetki z enostavnimi vadnicami in podrobnimi navodili za uporabo urejevalnikov pričesk Philips. Spoznajte nasvete in namige za oblikovanje modnih pričesk in virtualno preverite, kako se vam pričeske podajo. Shranite jih v profil in/ali delite s prijatelji. (Podprto za večino naprav Android. V trgovini Google Play poiščite brezplačno aplikacijo z navodili za lepotičenje "Philips Beauty Guide" in jo prenesite.)