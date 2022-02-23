2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
Senzor MoistureProtect
2300 W
Ionsko oblikovanje
Hladen zračni tok
Resnično inovativna infrardeča tehnologija MoistureProtect nenehno nadzira in prilagaja temperaturo sušenja glede na vaše potrebe sušenja las. Pametni senzor v enem ciklu sušenja 4000-krat izmeri temperaturo na površini las in prilagaja toploto, s čimer preprečuje izgubo vlažnosti in poškodbe povrhnjice. Po zaslugi izjemnega zadrževanja vlage lasje pridobijo najlepši sijaj in mehkobo. Senzor lahko vklopite oz. izklopite po potrebi.
Z infrardečo tehnologijo preverja stanje las in temperaturo prilagaja tako, da ohranja njihovo naravno hidracijo.
Temperatura ThermoProtect omogoča optimalno temperaturo sušenja in nudi dodatno zaščito pred pregrevanjem las. Z enako močnim zračnim tokom dobite najboljše rezultate na nežen način.
Nagrade
4.8
od 5
698
Ocene
96%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
hocevar69
23/02/2022
Slovenija
izdelek je super
izdelek je enostaven za uporabo, lahek, hitro posuši lase, lasje so po uporabi mehki, sijoči, ima lep dizajn, všeč mi je dolžina kabla, je tih, se ne zagreva, všeč mi je, ker ima dva nastavka in ker ima različne stopnje sušenja las in oblikovanja pričeske, zadovoljna sem, ker sem za ugodno ceno dobila kvaliteten izdelek, zadovoljna sem tudi z dobavo in podporo za izdelek
Prednosti
priporočam nakup
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za DryCare Prestige HP8281/00 Sušilnik za lase MoistureProtect
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za DryCare Prestige HP8281/00 Sušilnik za lase MoistureProtect
hocevar69
23/02/2022
Slovenija
izdelek je super
izdelek je enostaven za uporabo, lahek, hitro posuši lase, lasje so po uporabi mehki, sijoči, ima lep dizajn, všeč mi je dolžina kabla, je tih, se ne zagreva, všeč mi je, ker ima sva nastavka in ker ima različne stopnje sušenja las in oblikovanja pričeske, zadovoljna sem, ker sem za ugodno ceno dobila kvaliteten izdelek, zadovoljna sem tudi z dobavo in podporo za izdelek
Prednosti
priporočam nakup
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za DryCare Prestige HP8281/00 Sušilnik za lase MoistureProtect
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za DryCare Prestige HP8281/00 Sušilnik za lase MoistureProtect
Nezi2909
28/05/2021
Slovenija
Del promocije
oDlicne lastnosti
Lasje po uporabi niso suhi, super ker lahko prilagajas temperaturo
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za DryCare Prestige HP8281/00 Sušilnik za lase MoistureProtect
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za DryCare Prestige HP8281/00 Sušilnik za lase MoistureProtect
XXX (Preserve up to 95% of hair moisture)