Senzor MoistureProtect

Resnično inovativna infrardeča tehnologija MoistureProtect nenehno nadzira in prilagaja temperaturo sušenja glede na vaše potrebe sušenja las. Pametni senzor v enem ciklu sušenja 4000-krat izmeri temperaturo na površini las in prilagaja toploto, s čimer preprečuje izgubo vlažnosti in poškodbe povrhnjice. Po zaslugi izjemnega zadrževanja vlage lasje pridobijo najlepši sijaj in mehkobo. Senzor lahko vklopite oz. izklopite po potrebi.