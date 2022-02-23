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  • Zadržite vlago za svetleče in čudovite lase
  • Zadržite vlago za svetleče in čudovite lase
  • Zadržite vlago za svetleče in čudovite lase
  • Zadržite vlago za svetleče in čudovite lase
  • Zadržite vlago za svetleče in čudovite lase
  • Zadržite vlago za svetleče in čudovite lase
  • Zadržite vlago za svetleče in čudovite lase
  • Zadržite vlago za svetleče in čudovite lase
  • Zadržite vlago za svetleče in čudovite lase
  • Zadržite vlago za svetleče in čudovite lase
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  • Zadržite vlago za svetleče in čudovite lase
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  • Zadržite vlago za svetleče in čudovite lase
  • Zadržite vlago za svetleče in čudovite lase
  • Zadržite vlago za svetleče in čudovite lase
  • Zadržite vlago za svetleče in čudovite lase
  • Zadržite vlago za svetleče in čudovite lase
  • Zadržite vlago za svetleče in čudovite lase
  • Zadržite vlago za svetleče in čudovite lase
  • Zadržite vlago za svetleče in čudovite lase

Izdelek ni več na voljo

DryCare PrestigeSušilnik za lase MoistureProtect

HP8280/00

4.8
| (698) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 96%

1 nagrada

Zadržite vlago za svetleče in čudovite lase
Sušilnik za lase MoistureProtect je opremljen z infrardečim senzorjem, ki neprekinjeno meri najprimernejšo temperaturo za sušenje las za ohranjanje naravne vlažnosti.
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DO NOT OVERWRITE THIS ASSET - THIS IS A PLACEHOLDER ASSET USED IN MANY PAGES. IF YOU WANT TO CHANGE THE PLACEHOLDER IN YOUR PAGE, REMOVE IT FROM YOUR ENTRY AND ADD ANOTHER IMAGE.

Preserve up to 95% of hair moisture1

Izjemno zadrževanje vlage za neverjeten sijaj in mehkobo las

Zadržite vlago za svetleče in čudovite lase

  • Senzor MoistureProtect

  • 2300 W

  • Ionsko oblikovanje

  • Hladen zračni tok

Senzor MoistureProtect

Senzor MoistureProtect

Resnično inovativna infrardeča tehnologija MoistureProtect nenehno nadzira in prilagaja temperaturo sušenja glede na vaše potrebe sušenja las. Pametni senzor v enem ciklu sušenja 4000-krat izmeri temperaturo na površini las in prilagaja toploto, s čimer preprečuje izgubo vlažnosti in poškodbe povrhnjice. Po zaslugi izjemnega zadrževanja vlage lasje pridobijo najlepši sijaj in mehkobo. Senzor lahko vklopite oz. izklopite po potrebi.

Popolna zaščita vlažnosti z ekskluzivnim senzorjem

Z infrardečo tehnologijo preverja stanje las in temperaturo prilagaja tako, da ohranja njihovo naravno hidracijo.

Zaščita pred pregretjem

Temperatura ThermoProtect omogoča optimalno temperaturo sušenja in nudi dodatno zaščito pred pregrevanjem las. Z enako močnim zračnim tokom dobite najboljše rezultate na nežen način.

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Nagrade

  • Award image AWARD-612378

Ocene

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4.8

od 5

698

Ocene

96%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

23/02/2022

Slovenija

Slovenija

izdelek je super

izdelek je enostaven za uporabo, lahek, hitro posuši lase, lasje so po uporabi mehki, sijoči, ima lep dizajn, všeč mi je dolžina kabla, je tih, se ne zagreva, všeč mi je, ker ima dva nastavka in ker ima različne stopnje sušenja las in oblikovanja pričeske, zadovoljna sem, ker sem za ugodno ceno dobila kvaliteten izdelek, zadovoljna sem tudi z dobavo in podporo za izdelek

Prednosti

priporočam nakup

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za DryCare Prestige HP8281/00 Sušilnik za lase MoistureProtect

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za DryCare Prestige HP8281/00 Sušilnik za lase MoistureProtect

23/02/2022

Slovenija

Slovenija

izdelek je super

izdelek je enostaven za uporabo, lahek, hitro posuši lase, lasje so po uporabi mehki, sijoči, ima lep dizajn, všeč mi je dolžina kabla, je tih, se ne zagreva, všeč mi je, ker ima sva nastavka in ker ima različne stopnje sušenja las in oblikovanja pričeske, zadovoljna sem, ker sem za ugodno ceno dobila kvaliteten izdelek, zadovoljna sem tudi z dobavo in podporo za izdelek

Prednosti

priporočam nakup

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za DryCare Prestige HP8281/00 Sušilnik za lase MoistureProtect

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za DryCare Prestige HP8281/00 Sušilnik za lase MoistureProtect

28/05/2021

Slovenija

Slovenija

oDlicne lastnosti

Lasje po uporabi niso suhi, super ker lahko prilagajas temperaturo

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za DryCare Prestige HP8281/00 Sušilnik za lase MoistureProtect

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za DryCare Prestige HP8281/00 Sušilnik za lase MoistureProtect

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  1. XXX (Preserve up to 95% of hair moisture) 