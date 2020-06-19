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  • Več zaščite za zdrave in sijoče lase
  • Več zaščite za zdrave in sijoče lase
  • Več zaščite za zdrave in sijoče lase
  • Več zaščite za zdrave in sijoče lase
  • Več zaščite za zdrave in sijoče lase
  • Več zaščite za zdrave in sijoče lase
  • Več zaščite za zdrave in sijoče lase
  • Več zaščite za zdrave in sijoče lase
  • Več zaščite za zdrave in sijoče lase

Izdelek ni več na voljo

DryCare PrestigeSušilnik za lase

HP8260/00

4.6
| (27) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 93%
Več zaščite za zdrave in sijoče lase
Sušilnik za lase Philips ProCare zaščiti lase pred pregrevanjem z napredno zaščitno tehnologijo EHD™. Posebej zasnovan izhod zraka toploto enakomerno porazdeli po laseh in tako preprečuje škodljive temperature za lase in lasišče.
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DO NOT OVERWRITE THIS ASSET - THIS IS A PLACEHOLDER ASSET USED IN MANY PAGES. IF YOU WANT TO CHANGE THE PLACEHOLDER IN YOUR PAGE, REMOVE IT FROM YOUR ENTRY AND ADD ANOTHER IMAGE.

Preserve up to 95% of hair moisture1

Sušilnik za lase za najboljšo nego

Več zaščite za zdrave in sijoče lase

  • Enakomerno segrevanje

  • 2300 W

  • ThermoProtect Ionic

  • Razpršilnik za več volumna

Manj pregrevanja s tehnologijo z enakomernim segrevanjem (EHD)

Manj pregrevanja s tehnologijo z enakomernim segrevanjem (EHD)

Sušilniki, ki jih odlikuje napredna Philipsova tehnologija EHD, imajo edinstveno zasnovan odvod zraka, ki zagotavlja, da je toplota vedno porazdeljena zelo enakomerno – tudi pri visokih temperaturah – in preprečuje poškodovanje las. Tako so lasje kar najbolje zaščiteni pred pregrevanjem, zato ostanejo zdravi in sijoči.

Najprimernejša temperatura sušenja s toplotno zaščito

Najprimernejša temperatura sušenja s toplotno zaščito

Temperatura s toplotno zaščito omogoča optimalno temperaturo sušenja in nudi dodatno zaščito pred pregrevanjem las. Z enako močnim zračnim tokom dobite najboljše rezultate na nežen način.

Boljša nega z ioni za sijočo in gladko pričesko

Boljša nega z ioni za sijočo in gladko pričesko

Oblikovanje pričeske z ioni omogoča protistatično sušenje. Negativno nabiti ioni preprečujejo statično naelektrenost, negujejo lase in zgladijo lasno povrhnjico, kar okrepi sijaj las. Rezultat so čudoviti, sijoči in gladki lasje brez kodrov.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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4.6

od 5

27

Ocene

93%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

3
2

19/06/2020

България

България

Напълно заслужава цената си

Страхотен сешоар. Много съм доволна! Качество без аналог

Prednosti

Мощен

Slabosti

Няма

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za DryCare Prestige HP8260/00 Сешоар

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za DryCare Prestige HP8260/00 Сешоар

18/06/2020

България

България

Сешоарът има бутон за пулсация на струята

Страхотно е, че сешоарът има две опции за топъл и студен въздух. Но най- голямо преимущество има, че струята е силна и целенасочена което позволява оформянето на красиви прически. Харесвам ръчният бутон за временно увеличаване на струята.

Prednosti

професионално издухване

Slabosti

Много голям като размер

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za DryCare Prestige HP8260/00 Сешоар

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za DryCare Prestige HP8260/00 Сешоар

05/06/2019

България

България

Перфектен уред

Страхотен сешоар. Ползвам го повече от 3 години и не бих го заменила за нищо на света. Косата ми е къдрава и с помощта на дифузера оформям страхотни къдрици. Шиповете на дифузера са доста дълги и е подходящ за дълги коси. Благодарение на йонизацията косата ми не се наелектризира и е блестяща и мека.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za DryCare Prestige HP8260/00 Сешоар

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za DryCare Prestige HP8260/00 Сешоар

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  1. XXX (Preserve up to 95% of hair moisture) 