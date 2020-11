Razpršilnik poveča volumen za ustvarjanje kodrov in razkošnih pričesk

Razpršilnik za več volumna omogoča zdravo sušenje las, zmanjša nakodranost in poveča volumen tako, da porazdeli zračni tok po laseh. Razpršilnik privzdigne lase in poveča volumen, zlasti če ga uporabljate na temenu in pri lasnih koreninah, zato je idealen za ustvarjanje kodrov in razkošnih pričesk