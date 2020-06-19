2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
Enakomerno segrevanje
2300 W
ThermoProtect Ionic
Razpršilnik za več volumna
Sušilniki, ki jih odlikuje napredna Philipsova tehnologija EHD, imajo edinstveno zasnovan odvod zraka, ki zagotavlja, da je toplota vedno porazdeljena zelo enakomerno – tudi pri visokih temperaturah – in preprečuje poškodovanje las. Tako so lasje kar najbolje zaščiteni pred pregrevanjem, zato ostanejo zdravi in sijoči.
Temperatura s toplotno zaščito omogoča optimalno temperaturo sušenja in nudi dodatno zaščito pred pregrevanjem las. Z enako močnim zračnim tokom dobite najboljše rezultate na nežen način.
Oblikovanje pričeske z ioni omogoča protistatično sušenje. Negativno nabiti ioni preprečujejo statično naelektrenost, negujejo lase in zgladijo lasno povrhnjico, kar okrepi sijaj las. Rezultat so čudoviti, sijoči in gladki lasje brez kodrov.
4.6
od 5
27
Ocene
93%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Хрисичка
19/06/2020
България
Напълно заслужава цената си
Страхотен сешоар. Много съм доволна! Качество без аналог
Prednosti
Мощен
Slabosti
Няма
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za DryCare Prestige HP8260/00 Сешоар
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za DryCare Prestige HP8260/00 Сешоар
spumova34
18/06/2020
България
Сешоарът има бутон за пулсация на струята
Страхотно е, че сешоарът има две опции за топъл и студен въздух. Но най- голямо преимущество има, че струята е силна и целенасочена което позволява оформянето на красиви прически. Харесвам ръчният бутон за временно увеличаване на струята.
Prednosti
професионално издухване
Slabosti
Много голям като размер
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za DryCare Prestige HP8260/00 Сешоар
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za DryCare Prestige HP8260/00 Сешоар
Памела
05/06/2019
България
Перфектен уред
Страхотен сешоар. Ползвам го повече от 3 години и не бих го заменила за нищо на света. Косата ми е къдрава и с помощта на дифузера оформям страхотни къдрици. Шиповете на дифузера са доста дълги и е подходящ за дълги коси. Благодарение на йонизацията косата ми не се наелектризира и е блестяща и мека.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za DryCare Prestige HP8260/00 Сешоар
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za DryCare Prestige HP8260/00 Сешоар
XXX (Preserve up to 95% of hair moisture)