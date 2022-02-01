Izdelek ni več na voljo
ThermoProtect omogoča hitro sušenje pri nižji temperaturi
Zaščitite lase med hitrim sušenjem. Sušilnik za lase ima različne nastavitve hitrosti in temperature. Vsebuje tehnologiji ThermoProtect za hitro sušenje pri stalni negovalni temperaturi in TurboBoost ter nego z ioni.
1500 W
Sušilnik z močjo 1500 W proizvaja optimalni zračni tok in nežno moč sušenja za čudovite pričeske vsak dan.
Sušilnik za lase predstavlja sodoben in prefinjen pristop k zasnovi. Mehke in tekoče linije ter podaljšani deli prefinjeno izražajo ženstvenost, izpopolnjena zasnova in visokokakovostni materiali pa dokazujejo vrhunsko zmogljivost izdelka.
Temperatura s toplotno zaščito omogoča optimalno temperaturo sušenja in nudi dodatno zaščito pred pregrevanjem las. Z enako močnim zračnim tokom dobite najboljše rezultate na nežen način.
4.9
od 5
355
Ocene
99%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
miki.luky
01/02/2022
Česká republika
Del promocije
Preverjen kupec
Vysoušeč
Tento výrobek mohu doporučit, funguje výborně i při každodenním používání.
Prednosti
Spolehlivost, výdrž
Slabosti
-
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za HP8243/00 Vysoušeč vlasů KeraShine
Datum uporabe 2021-02-01
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za HP8243/00 Vysoušeč vlasů KeraShine
Datum uporabe 2021-02-01
Zbač
27/01/2022
Česká republika
Del promocije
Preverjen kupec
Super fén
Tento vysoušeč jsem vybírala podle jeho recenzí a musím přiznat,že i podle jeho vzhledu a barvy. Určitě ho doporučuji.
Prednosti
Vysušení vlasů s ním je mnohem rychlejší než s mými předchozími vysoušeci.
Slabosti
Rukojeť nelze složit, ale to mi nevadí.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za DryCare Advanced BHD290/00 Vysoušeč vlasů
Datum uporabe 2021-07-27
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za DryCare Advanced BHD290/00 Vysoušeč vlasů
Datum uporabe 2021-07-27
Misina
27/01/2022
Česká republika
Del promocije
Preverjen kupec
Výrobek má spoustu funkcí
Jsem velmi spokojená s fénem. Je lehký, možnost využití více stupňů teplot a difuzer na vlnité vlasy.
Prednosti
Lehký
Slabosti
Žádné
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za DryCare Advanced HP8233/00 Vysoušeč vlasů
Datum uporabe 2021-09-27
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za DryCare Advanced HP8233/00 Vysoušeč vlasů
Datum uporabe 2021-09-27
XXX (Preserve up to 95% of hair moisture)