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Izdelek ni več na voljo

SatinPerfectDepilator

HP6581/00

4.8

| (9) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%

Razkrijte popolno kožo

Depilator Philips SatinPerfect s sistemom SkinPerfect odstranjuje tudi najtanjše in najkrajše dlačice ter hkrati ščiti kožo. Omogoča udobno suho in mokro uporabo med prhanjem. Vključuje fini depilator za mokro in suho uporabo, brivno glavo z glavnikom in pinceto Smart Tweezers

Poglej vse prednosti

Depilator s sistemom SkinPerfect

Razkrijte popolno kožo

  • Mokro in suho

  • Razkošna različica

Keramični teksturirani diski odstranjujejo tudi najtanjše in najkrajše dlačice

Keramični teksturirani diski odstranjujejo tudi najtanjše in najkrajše dlačice

Depilator ima keramične teksturirane diske za nežno odstranjevanje tudi najkrajših dlačic

Diski za nežno puljenje pri odstranjevanju dlačic ne vlečejo kože

Diski za nežno puljenje pri odstranjevanju dlačic ne vlečejo kože

Depilator ima diske za nežno puljenje dlak brez vlečenja kože.

Za mokro in suho uporabo med in po prhanju

Za mokro in suho uporabo med in po prhanju

Za mokro in suho uporabo.

Tehnične specifikacije

Dobi podporo za ta izdelek

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Deli in dodatna oprema

Deli in pribor

Ocene

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4.8

od 5

9

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

3
2
1

04/08/2015

Slovenija

Slovenija

najboljsi do sedaj

[Employee of philipsglobal] Ko sem mislila, da ne morem imeti boljsega depilatorja kot ga imam, sem preizkusila novega. Ta model je dejansko obcutno boljsi od starih predhodnikov. Depilacija je ful hitrejsa, potrebnih je manj potegov cez del noge in se prav nikoli me nic ni bolelo, tudi ko so bile dlačice malo preveč dolge.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SatinPerfect HP6581/00 Depilator

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SatinPerfect HP6581/00 Depilator

26/10/2021

Україна

Україна

Дуже задоволена

Навіть і не пам’ятаю як давно я купила цей епілятор. Але не пошкодувала ні разу. Зручний у використанні. Можна використовувати зарядженим без розетки. Є різні насадки. Рекомендую)

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SatinPerfect HP6581/00 Епілятор

Datum uporabe 2019-10-26

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SatinPerfect HP6581/00 Епілятор

Datum uporabe 2019-10-26

07/11/2017

Magyarország

Magyarország

Superb!

A csomag összes eleme hasznos és praktikus. Könnyű a használata , és nagyon szépen "dolgozik" . A Vékony epiláltor egyszerűen a legjobb dolog amit a csomagba tehettek, meglepő,hogy nem fájdalmas a használata, és ragyogó eredménnyel dolgozik. A kézikönyv hasznos, követhető, egyértelmű. A fénnyel ellátott csipesz is felettébb hasznos, és ötletes megoldás, minden elem maximálisan kihasználható és értelmes, felhasználóbarát termék. Abszolút meg vagyok elégedve a termékekkel, tökeletes! Csak ajánlani tudom!

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SatinPerfect HP6581/00 Epilátor

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SatinPerfect HP6581/00 Epilátor

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