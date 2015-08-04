Izdelek ni več na voljo
Razkrijte popolno kožo
Depilator Philips SatinPerfect s sistemom SkinPerfect odstranjuje tudi najtanjše in najkrajše dlačice ter hkrati ščiti kožo. Omogoča udobno suho in mokro uporabo med prhanjem. Vključuje fini depilator za mokro in suho uporabo, brivno glavo z glavnikom in pinceto Smart Tweezers
Mokro in suho
Razkošna različica
Depilator ima keramične teksturirane diske za nežno odstranjevanje tudi najkrajših dlačic
Depilator ima diske za nežno puljenje dlak brez vlečenja kože.
Za mokro in suho uporabo.
4.8
od 5
9
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
petra
04/08/2015
Slovenija
najboljsi do sedaj
[Employee of philipsglobal] Ko sem mislila, da ne morem imeti boljsega depilatorja kot ga imam, sem preizkusila novega. Ta model je dejansko obcutno boljsi od starih predhodnikov. Depilacija je ful hitrejsa, potrebnih je manj potegov cez del noge in se prav nikoli me nic ni bolelo, tudi ko so bile dlačice malo preveč dolge.
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Ta ocena je bila podana za SatinPerfect HP6581/00 Depilator
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SatinPerfect HP6581/00 Depilator
ElenaKo52
26/10/2021
Україна
Дуже задоволена
Навіть і не пам’ятаю як давно я купила цей епілятор. Але не пошкодувала ні разу. Зручний у використанні. Можна використовувати зарядженим без розетки. Є різні насадки. Рекомендую)
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SatinPerfect HP6581/00 Епілятор
Datum uporabe 2019-10-26
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SatinPerfect HP6581/00 Епілятор
Datum uporabe 2019-10-26
Johanna22
07/11/2017
Magyarország
Superb!
A csomag összes eleme hasznos és praktikus. Könnyű a használata , és nagyon szépen "dolgozik" . A Vékony epiláltor egyszerűen a legjobb dolog amit a csomagba tehettek, meglepő,hogy nem fájdalmas a használata, és ragyogó eredménnyel dolgozik. A kézikönyv hasznos, követhető, egyértelmű. A fénnyel ellátott csipesz is felettébb hasznos, és ötletes megoldás, minden elem maximálisan kihasználható és értelmes, felhasználóbarát termék. Abszolút meg vagyok elégedve a termékekkel, tökeletes! Csak ajánlani tudom!
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SatinPerfect HP6581/00 Epilátor
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SatinPerfect HP6581/00 Epilátor