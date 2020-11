Razkrijte popolno kožo

Depilator Philips SatinPerfect s sistemom SkinPerfect odstranjuje tudi najtanjše in najkrajše dlačice ter hkrati ščiti kožo. Omogoča udobno suho in mokro uporabo med prhanjem. Vključuje fini depilator za mokro in suho uporabo na občutljivih delih. Več o izdelku