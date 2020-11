Zagotovite si dolgotrajno gladko kožo na vseh predelih telesa

Z depilatorjem Satinelle si privoščite hitro odstranjevanje dlačic na nogah in rokah, z mini depilatorjem pa nežno in natančno depilacijo pod pazduhami in na predelu bikinija. Obrazne dlačice in obrvi uredite s pinceto. Več o izdelku