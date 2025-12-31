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  • Vedno najboljša izkušnja priprave.
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  • Vedno najboljša izkušnja priprave.
  • Vedno najboljša izkušnja priprave.
  • Vedno najboljša izkušnja priprave.
  • Vedno najboljša izkušnja priprave.
  • Vedno najboljša izkušnja priprave.
  • Vedno najboljša izkušnja priprave.
  • Vedno najboljša izkušnja priprave.
  • Vedno najboljša izkušnja priprave.
  • Vedno najboljša izkušnja priprave.
  • Vedno najboljša izkušnja priprave.
  • Vedno najboljša izkušnja priprave.
  • Vedno najboljša izkušnja priprave.
  • Vedno najboljša izkušnja priprave.
  • Vedno najboljša izkušnja priprave.

Serija 7000Airfyer

HD9876/25

Vedno najboljša izkušnja priprave.
Pripravite jedi hitreje in pametneje z našo najnaprednejšo tehnologijo Rapid CombiAir. Z recepti, shranjenimi v aplikaciji HomeID, in programi za samodejno pripravo pripravite jedi z dotikom gumba.
Poglej vse prednosti

Neverjetno enostavno, s popolnimi rezultati.

Vedno najboljša izkušnja priprave.

  • Tehnologija Rapid CombiAir

  • Programi za samodejno pripravo

  • Priložen komplet za kuhanje na pari in stir-fry 2 v 1

  • Funkcije priprave 22 v 1

  • Povezava z aplikacijo HomeID

Tehnologija Rapid CombiAir za izdaten okus in raznolikost

Tehnologija Rapid CombiAir za izdaten okus in raznolikost

Uživajte v odlični hrani z do 99 % manj dodanih maščob.* Patentirana tehnologija Rapid CombiAir z edinstveno zvezdasto obliko uporablja naš najhitrejši dinamični dvojni pretok zraka, ki kroži skozi in okoli živil, ter tako zagotavlja enakomerno toplotno obdelavo s popolno teksturo različnih okusnih jedi v 40 % krajšem času**.

Programi za samodejno pripravo zagotavljajo navodila za najboljše rezultate

Programi za samodejno pripravo zagotavljajo navodila za najboljše rezultate

Izkoristite prednosti vodenja skozi celoten postopek. Z našimi novimi programi za samodejno pripravo pripravljajte jedi brez stresa, tudi ko se vam mudi. Preprosto izberite svojo sestavino, za ostalo pa bo poskrbel Airfryer Combi.

Priprava najljubše zelenjave in cmokov na pari

Priprava najljubše zelenjave in cmokov na pari

Airfryer spremenite v posodo za kuhanje na pari, tako da v posodo za cvrtje dodate vodo in namestite pokrov za kuhanje na pari. Uživajte v zdravi zelenjavi, kuhani na pari, ter v okusnih cmokih, jedeh dim sum in v veliko drugih.

Tehnične specifikacije

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Omejitve odgovornosti

  1. Priprava 1 kg sveže ocvrtega krompirčka z 1 žlico olja v primerjavi z običajnim cvrtjem krompirčka v 2 l olja.

  2. V primerjavi s cvrtniki na vroč zrak s tehnologijo RapidAir.

  3. Število receptov se lahko razlikuje glede na državo.

  4. Zmogljivost 2 kg se nanaša na zamrznjen krompirček, piščanca, zelenjavo, pečenko ... Zmogljivost 8,3 l se nanaša na skupno prostornino posode.

  5. Temelji na internih laboratorijskih meritvah: priprava enega piščanca (nastavitev cvrtnika na vroč zrak na 160 °C, brez predhodnega segrevanja) in fileja lososa (nastavitev cvrtnika na 200 °C, brez predhodnega segrevanja) v primerjavi s pečico razreda A.