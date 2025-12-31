Priprava najljubše zelenjave in cmokov na pari

Airfryer spremenite v posodo za kuhanje na pari, tako da v posodo za cvrtje dodate vodo in namestite pokrov za kuhanje na pari. Uživajte v zdravi zelenjavi, kuhani na pari, ter v okusnih cmokih, jedeh dim sum in v veliko drugih.