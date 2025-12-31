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HD9876/25
Tehnologija Rapid CombiAir
Programi za samodejno pripravo
Priložen komplet za kuhanje na pari in stir-fry 2 v 1
Funkcije priprave 22 v 1
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Uživajte v odlični hrani z do 99 % manj dodanih maščob.* Patentirana tehnologija Rapid CombiAir z edinstveno zvezdasto obliko uporablja naš najhitrejši dinamični dvojni pretok zraka, ki kroži skozi in okoli živil, ter tako zagotavlja enakomerno toplotno obdelavo s popolno teksturo različnih okusnih jedi v 40 % krajšem času**.
Izkoristite prednosti vodenja skozi celoten postopek. Z našimi novimi programi za samodejno pripravo pripravljajte jedi brez stresa, tudi ko se vam mudi. Preprosto izberite svojo sestavino, za ostalo pa bo poskrbel Airfryer Combi.
Airfryer spremenite v posodo za kuhanje na pari, tako da v posodo za cvrtje dodate vodo in namestite pokrov za kuhanje na pari. Uživajte v zdravi zelenjavi, kuhani na pari, ter v okusnih cmokih, jedeh dim sum in v veliko drugih.
Ocene
Priprava 1 kg sveže ocvrtega krompirčka z 1 žlico olja v primerjavi z običajnim cvrtjem krompirčka v 2 l olja.
V primerjavi s cvrtniki na vroč zrak s tehnologijo RapidAir.
Število receptov se lahko razlikuje glede na državo.
Zmogljivost 2 kg se nanaša na zamrznjen krompirček, piščanca, zelenjavo, pečenko ... Zmogljivost 8,3 l se nanaša na skupno prostornino posode.
Temelji na internih laboratorijskih meritvah: priprava enega piščanca (nastavitev cvrtnika na vroč zrak na 160 °C, brez predhodnega segrevanja) in fileja lososa (nastavitev cvrtnika na 200 °C, brez predhodnega segrevanja) v primerjavi s pečico razreda A.