2 leti garancije
Tehnologija Smart Sensing
Tehnologija odstranjevanja maščobe
Tehnologija Rapid Air
Beli šampanjec, 1,4 kg
Naši profesionalni kuharji so zasnovali programe Pametni kuhar, ki mislijo in pripravljajo hrano namesto vas. Uporabite Airfryer XXL in s samo enim dotikom pripravite svež ali zamrznjen krompirček, bedra ali celega piščanca ali celo ribo.
Zdaj lahko uživate bolj zdravo hrano in iz nje odstranite odvečno maščobo. Airfryer Philips XXL ima tehnologijo odstranjevanja maščobe, ki loči in zajame odvečno maščobo. Uživajte v okusu ocvrtega celega piščanca s hrustljavo kožo in mehkim mesom z do 50 % manj nasičenih maščob*.
Uživajte v bolj zdravi ocvrti hrani, ki je zunaj hrustljava, znotraj pa ravno prav mehka in vsebuje do 90 % manj maščobe**. Airfryer Philips XXL z vročim zrakom (namesto olja) cvre hrano z malo ali nič dodanega olja. Philipsova tehnologija Rapid Air ustvari 7-krat hitrejši pretok zraka za hrustljavo hrano*** in slasten okus.
4.7
od 5
34
Ocene
94%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Javalka
17/07/2024
Česká republika
Philips
Velmi rychlá a snadná obsluha,jídlo křupavé a šťavnaté.Jsem moc spokojená.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Premium HD9870/20 Airfryer Smart Sensing XXL s příslušenstvím
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Premium HD9870/20 Airfryer Smart Sensing XXL s příslušenstvím
Ja+Pe
18/12/2023
Česká republika
Del promocije
Preverjen kupec
Premium HD9870/20 Airfryer Smart Sensing XXL
-Rychlost přípravy -Energetická úspora (vs velká horkovzdušná trouba) -Kvalitní zpracování
Prednosti
-Rychlost přípravy -Energetická úspora (vs velká horkovzdušná trouba) -Kvalitní zpracování
Slabosti
Větší rozměr, drahé příslušenství.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Premium HD9870/20 Airfryer Smart Sensing XXL s příslušenstvím
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Premium HD9870/20 Airfryer Smart Sensing XXL s příslušenstvím
Vařečka1
18/01/2023
Česká republika
Del promocije
Preverjen kupec
Je prostě skvělý
Výrobek předčil mé očekávání. Naprostá spokojenost
Prednosti
rychlost a smažení bez tuku
Slabosti
nevím o žádných
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Premium HD9870/20 Airfryer Smart Sensing XXL s příslušenstvím
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Premium HD9870/20 Airfryer Smart Sensing XXL s příslušenstvím
Odstranjena maščoba iz 3 surovih piščančjih beder, ki so se cvrla 24 minut pri temperaturi 180 °C
V primerjavi s sveže ocvrtim krompirčkom, pripravljenim v običajnem cvrtniku Philips
Philipsova tehnologija RapidAir poveča hitrost pretoka zraka v košarici za 7-krat v primerjavi s hitrostjo pretoka zraka v Airfryerju Philips Viva z ravnim dnom.
Prostornina v litrih pomeni skupno prostornino posode.
Št. receptov se lahko razlikuje glede na državo.
Strošek energije za pripravo enih piščančjih prs (cvrtnik na vroč zrak, 160 °C, brez predhodnega segrevanja) ali fileja lososa (200 °C brez predhodnega segrevanja) v primerjavi s pečico razreda A. Povprečen odstotek temelji na internih laborat. meritvah pri HD9280, HD9650, HD9860, HD9270, HD9285, HD9252, HD9200, HD9255, HD9880. Rezultati se lahko razlikujejo glede na izdelek.