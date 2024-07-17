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  • Vrhunski okus, najnižja vsebnost maščob. Preprosto.
  • Vrhunski okus, najnižja vsebnost maščob. Preprosto.
  • Vrhunski okus, najnižja vsebnost maščob. Preprosto.
  • Vrhunski okus, najnižja vsebnost maščob. Preprosto.
  • Vrhunski okus, najnižja vsebnost maščob. Preprosto.
  • Vrhunski okus, najnižja vsebnost maščob. Preprosto.
  • Vrhunski okus, najnižja vsebnost maščob. Preprosto.
  • Vrhunski okus, najnižja vsebnost maščob. Preprosto.
  • Vrhunski okus, najnižja vsebnost maščob. Preprosto.
  • Vrhunski okus, najnižja vsebnost maščob. Preprosto.
  • Vrhunski okus, najnižja vsebnost maščob. Preprosto.
  • Vrhunski okus, najnižja vsebnost maščob. Preprosto.
  • Vrhunski okus, najnižja vsebnost maščob. Preprosto.
  • Vrhunski okus, najnižja vsebnost maščob. Preprosto.
  • Vrhunski okus, najnižja vsebnost maščob. Preprosto.
  • Vrhunski okus, najnižja vsebnost maščob. Preprosto.
  • Vrhunski okus, najnižja vsebnost maščob. Preprosto.
  • Vrhunski okus, najnižja vsebnost maščob. Preprosto.

PremiumAirfryer XXL

HD9870/20

4.7
| (34) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 94%
Vrhunski okus, najnižja vsebnost maščob. Preprosto.
Pametneje, enostavneje in okusneje. Tehnologija Smart Sensing razmišlja in kuha namesto vas. Airfryer samodejno prilagaja čas in temperaturo med pripravo za popolne jedi. Izberite ga in uživajte v vsakem grižljaju.
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Kompatibilni izdelki
Dodatki XXL za Airfryer

Dodatki XXL za Airfryer
Komplet dodatkov za peko pice

HD9953/00R1

Popolni rezultati z dotikom gumba

Vrhunski okus, najnižja vsebnost maščob. Preprosto.

  • Tehnologija Smart Sensing

  • Tehnologija odstranjevanja maščobe

  • Tehnologija Rapid Air

  • Beli šampanjec, 1,4 kg

Programi Pametni kuhar za priljubljene jedi

Programi Pametni kuhar za priljubljene jedi

Naši profesionalni kuharji so zasnovali programe Pametni kuhar, ki mislijo in pripravljajo hrano namesto vas. Uporabite Airfryer XXL in s samo enim dotikom pripravite svež ali zamrznjen krompirček, bedra ali celega piščanca ali celo ribo.

Tehnologija odstranjevanja maščobe loči in zajame odvečno maščobo

Tehnologija odstranjevanja maščobe loči in zajame odvečno maščobo

Zdaj lahko uživate bolj zdravo hrano in iz nje odstranite odvečno maščobo. Airfryer Philips XXL ima tehnologijo odstranjevanja maščobe, ki loči in zajame odvečno maščobo. Uživajte v okusu ocvrtega celega piščanca s hrustljavo kožo in mehkim mesom z do 50 % manj nasičenih maščob*.

Originalni Airfryer s 7-krat hitrejšim pretokom zraka***

Originalni Airfryer s 7-krat hitrejšim pretokom zraka***

Uživajte v bolj zdravi ocvrti hrani, ki je zunaj hrustljava, znotraj pa ravno prav mehka in vsebuje do 90 % manj maščobe**. Airfryer Philips XXL z vročim zrakom (namesto olja) cvre hrano z malo ali nič dodanega olja. Philipsova tehnologija Rapid Air ustvari 7-krat hitrejši pretok zraka za hrustljavo hrano*** in slasten okus.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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4.7

od 5

34

Ocene

94%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

17/07/2024

Česká republika

Česká republika

Philips

Velmi rychlá a snadná obsluha,jídlo křupavé a šťavnaté.Jsem moc spokojená.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Premium HD9870/20 Airfryer Smart Sensing XXL s příslušenstvím

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Premium HD9870/20 Airfryer Smart Sensing XXL s příslušenstvím

18/12/2023

Česká republika

Česká republika

Preverjen kupec

Premium HD9870/20 Airfryer Smart Sensing XXL

-Rychlost přípravy -Energetická úspora (vs velká horkovzdušná trouba) -Kvalitní zpracování

Prednosti

-Rychlost přípravy -Energetická úspora (vs velká horkovzdušná trouba) -Kvalitní zpracování

Slabosti

Větší rozměr, drahé příslušenství.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Premium HD9870/20 Airfryer Smart Sensing XXL s příslušenstvím

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Premium HD9870/20 Airfryer Smart Sensing XXL s příslušenstvím

18/01/2023

Česká republika

Česká republika

Preverjen kupec

Je prostě skvělý

Výrobek předčil mé očekávání. Naprostá spokojenost

Prednosti

rychlost a smažení bez tuku

Slabosti

nevím o žádných

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Premium HD9870/20 Airfryer Smart Sensing XXL s příslušenstvím

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Premium HD9870/20 Airfryer Smart Sensing XXL s příslušenstvím

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Omejitve odgovornosti

  1. Odstranjena maščoba iz 3 surovih piščančjih beder, ki so se cvrla 24 minut pri temperaturi 180 °C

  2. V primerjavi s sveže ocvrtim krompirčkom, pripravljenim v običajnem cvrtniku Philips

  3. Philipsova tehnologija RapidAir poveča hitrost pretoka zraka v košarici za 7-krat v primerjavi s hitrostjo pretoka zraka v Airfryerju Philips Viva z ravnim dnom.

  4. Prostornina v litrih pomeni skupno prostornino posode.

  5. Št. receptov se lahko razlikuje glede na državo.

  6. Strošek energije za pripravo enih piščančjih prs (cvrtnik na vroč zrak, 160 °C, brez predhodnega segrevanja) ali fileja lososa (200 °C brez predhodnega segrevanja) v primerjavi s pečico razreda A. Povprečen odstotek temelji na internih laborat. meritvah pri HD9280, HD9650, HD9860, HD9270, HD9285, HD9252, HD9200, HD9255, HD9880. Rezultati se lahko razlikujejo glede na izdelek.