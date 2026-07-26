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Dodatek za Airfryer Komplet za peko L
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HD9925/01
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Komplet za peko L je popoln dodatek, s katerim boste povečali vsestransko uporabo kompaktnega Airfryerja. Pripravljajte slastno lazanjo, enolončnice, karije, juhe, kolače, mafine in še veliko več.
Iz cvrtnika Philips Airfryer se kadi bel dim