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Dodatek za Airfryer Komplet za peko L

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Dodatek za AirfryerKomplet za peko L

HD9925/01

Dodatek za Airfryer Komplet za peko L

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Komplet za peko L je popoln dodatek, s katerim boste povečali vsestransko uporabo kompaktnega Airfryerja. Pripravljajte slastno lazanjo, enolončnice, karije, juhe, kolače, mafine in še veliko več.

  • PDF dat.
  • 26 July 2026

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