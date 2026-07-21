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  • Dvojna količina obrokov, 45 % manj prostora
  • Dvojna količina obrokov, 45 % manj prostora
  • Dvojna količina obrokov, 45 % manj prostora
  • Dvojna količina obrokov, 45 % manj prostora
  • Dvojna količina obrokov, 45 % manj prostora
  • Dvojna količina obrokov, 45 % manj prostora
  • Dvojna količina obrokov, 45 % manj prostora
  • Dvojna količina obrokov, 45 % manj prostora
  • Dvojna količina obrokov, 45 % manj prostora
  • Dvojna količina obrokov, 45 % manj prostora
  • Dvojna količina obrokov, 45 % manj prostora
  • Dvojna količina obrokov, 45 % manj prostora
  • Dvojna količina obrokov, 45 % manj prostora
  • Dvojna količina obrokov, 45 % manj prostora
  • Dvojna količina obrokov, 45 % manj prostora
  • Dvojna količina obrokov, 45 % manj prostora
  • Dvojna količina obrokov, 45 % manj prostora
  • Dvojna količina obrokov, 45 % manj prostora
  • Dvojna količina obrokov, 45 % manj prostora
  • Dvojna količina obrokov, 45 % manj prostora

Serija 4000Dvonivojski Airfryer

NA462/70

4.8
| (8) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%
Dvojna količina obrokov, 45 % manj prostora
Dvonivojski Airfryer pripravi dva popolna obroka naenkrat, hkrati pa zavzame malo prostora. Še bolje, obroki so vsakič okusno hrustljavi in rahli, zahvaljujoč tehnologiji RapidAir.
Poglej vse prednosti

Obe jedi sta popolno in istočasno pripravljeni

Dvojna količina obrokov, 45 % manj prostora

  • Zavzame 45 % manj prostora

  • Dve košari, dvojna količina

  • Hrustljavo in enakomerno obdelano s tehnologijo RapidAir

  • Pripravite 2 jedi istočasno

Hrustljavo in okusno z do 90 % manj maščobe**

Hrustljavo in okusno z do 90 % manj maščobe**

Uživajte v popolnih, hrustljavih in okusnih obrokih, zahvaljujoč vertikalni tehnologiji RapidAir. Vroč zrak z vrha kroži okoli vaše hrane in vedno zagotavlja enakomerno pripravljene obroke.

2 košari, dvojna prostornina

2 košari, dvojna prostornina

Izredno velik 10-litrski Airfryer z dvema 5-litrskima košarama. Naš Airfryer družinske velikosti omogoča enostavno pripravo do 1,4 kg krompirčka, 2 kg zelenjave ali 24 piščančjih beder. V vsaki 5-litrski košari lahko enostavno pripravite tudi celega 1,2-kilogramskega piščanca.

Dvonivojska zasnova zasede do polovico manj prostora na pultu

Dvonivojska zasnova zasede do polovico manj prostora na pultu

Kompakten dvonivojski Airfryer omogoča preprosto pripravo slastnih obrokov in prihrani 45 % prostora na pultu.*

Tehnične specifikacije

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Ocene

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4.8

od 5

8

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

4
2
1

21/07/2026

Eesti

Eesti

Stiilne ja efektiivne abiline

Väga mahukas kuumaõhufritüür. Tänu kahele sahtlile saab valmistada erinevat kuumust vajavaid toite korraga. Lihtne ja efektiivne toiduvalmistaja, välimuselt stiilne.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 4000 seeria NA462/70 Üksteise peal asetsevate sahtlitega Airfryer

Date of Use 2026-07-08

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 4000 seeria NA462/70 Üksteise peal asetsevate sahtlitega Airfryer

Date of Use 2026-07-08

15/06/2026

България

България

Много съм доволен

Много съм доволен от уреда. Мощен е, заема малко място, а е с двойно по-голям обем, синхронизацията на двете кошници е изключително удобна функция. Използвам го след като доста време имах NA130 и разликата е огромна. Много бързо всичко става готово, почиства се лесно, защото е с керамично покритие, а не е с тефлон, през прозорчето се вижда каква е готовността на храната. Просто е супер!

Prednosti

Силен, можеш да готвиш две неща без да се смесват миризмите.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Серия 4000 NA462/70 Airfryer с двойна кошница

Date of Use 2026-03-03

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Серия 4000 NA462/70 Airfryer с двойна кошница

Date of Use 2026-03-03

31/12/2025

България

България

Напълно си заслужава

Пести страшно много време и ток. На практика почти не включвам фурната, защото този уред готви по-бързо и по-икономично. Има много функции и предварителни програми, които улесняват готвенето

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Серия 4000 NA462/70 Airfryer с двойна кошница

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Серия 4000 NA462/70 Airfryer с двойна кошница

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Omejitve odgovornosti

  1. V primerjavi z ostalimi Airfryerji Philips

  2. V primerjavi z doma pripravljenim ocvrtim krompirčkom v običajnem cvrtniku.

  3. Interne laboratorijske meritve modela NA46x za pripravo lososa in piščančjih prs v primerjavi s pripravo v pečici razreda A. Rezultati se lahko razlikujejo glede na recept.