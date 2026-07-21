2 leti garancije
Zavzame 45 % manj prostora
Dve košari, dvojna količina
Hrustljavo in enakomerno obdelano s tehnologijo RapidAir
Pripravite 2 jedi istočasno
Uživajte v popolnih, hrustljavih in okusnih obrokih, zahvaljujoč vertikalni tehnologiji RapidAir. Vroč zrak z vrha kroži okoli vaše hrane in vedno zagotavlja enakomerno pripravljene obroke.
Izredno velik 10-litrski Airfryer z dvema 5-litrskima košarama. Naš Airfryer družinske velikosti omogoča enostavno pripravo do 1,4 kg krompirčka, 2 kg zelenjave ali 24 piščančjih beder. V vsaki 5-litrski košari lahko enostavno pripravite tudi celega 1,2-kilogramskega piščanca.
Kompakten dvonivojski Airfryer omogoča preprosto pripravo slastnih obrokov in prihrani 45 % prostora na pultu.*
4.8
od 5
8
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Triinu578
21/07/2026
Eesti
Stiilne ja efektiivne abiline
Väga mahukas kuumaõhufritüür. Tänu kahele sahtlile saab valmistada erinevat kuumust vajavaid toite korraga. Lihtne ja efektiivne toiduvalmistaja, välimuselt stiilne.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 4000 seeria NA462/70 Üksteise peal asetsevate sahtlitega Airfryer
Date of Use 2026-07-08
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 4000 seeria NA462/70 Üksteise peal asetsevate sahtlitega Airfryer
Date of Use 2026-07-08
Gopeto
15/06/2026
България
Много съм доволен
Много съм доволен от уреда. Мощен е, заема малко място, а е с двойно по-голям обем, синхронизацията на двете кошници е изключително удобна функция. Използвам го след като доста време имах NA130 и разликата е огромна. Много бързо всичко става готово, почиства се лесно, защото е с керамично покритие, а не е с тефлон, през прозорчето се вижда каква е готовността на храната. Просто е супер!
Prednosti
Силен, можеш да готвиш две неща без да се смесват миризмите.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Серия 4000 NA462/70 Airfryer с двойна кошница
Date of Use 2026-03-03
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Серия 4000 NA462/70 Airfryer с двойна кошница
Date of Use 2026-03-03
Sis33
31/12/2025
България
Напълно си заслужава
Пести страшно много време и ток. На практика почти не включвам фурната, защото този уред готви по-бързо и по-икономично. Има много функции и предварителни програми, които улесняват готвенето
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Серия 4000 NA462/70 Airfryer с двойна кошница
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Серия 4000 NA462/70 Airfryer с двойна кошница
V primerjavi z ostalimi Airfryerji Philips
V primerjavi z doma pripravljenim ocvrtim krompirčkom v običajnem cvrtniku.
Interne laboratorijske meritve modela NA46x za pripravo lososa in piščančjih prs v primerjavi s pripravo v pečici razreda A. Rezultati se lahko razlikujejo glede na recept.