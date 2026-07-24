2 leti garancije
Zavzame 45 % manj prostora
2 košari, dvojna količina obrokov
Hrustljavo in enakomerno obdelano s tehnologijo RapidAir
Pripravite 2 jedi istočasno
Kompakten dvonivojski Airfryer omogoča preprosto pripravo slastnih obrokov in prihrani 45 % prostora na pultu.*
Izredno velik 10-litrski Airfryer z dvema 5-litrskima košarama. Naš Airfryer družinske velikosti omogoča enostavno pripravo do 1,4 kg krompirčka, 2 kg zelenjave ali 24 piščančjih beder. V vsaki 5-litrski košari lahko enostavno pripravite tudi celega 1,2-kilogramskega piščanca.
Uživajte v popolnih, hrustljavih in okusnih obrokih, zahvaljujoč vertikalni tehnologiji RapidAir. Vroč zrak z vrha kroži okoli vaše hrane in vedno zagotavlja enakomerno pripravljene obroke.
5.0
od 5
21
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
24/07/2026
Eesti
Lihtne aga asjalik
Kufi asendab kasutuse poolest ideaalselt eelmist laiemat mudelit kuid võtab oluliselt vähem ruumi. Kõik funktsioonid on lihtsalt arusaadavad, mõlemad sahtlid on hea mahutavusega. Vasakule küljele peab siiski ruumi jätma ventilatsiooniks, ei saa päris mööbli sisse integreerida või vastu seina panna vasaku küljega.
Prednosti
Kompaktne, suured sahtlid
Slabosti
ventilatsioon külje peal
Ta ocena je bila podana za Airfryer 4000 Stacked Dual Basket NA462/80 Airfryer
Date of Use 2026-03-10
Ta ocena je bila podana za Airfryer 4000 Stacked Dual Basket NA462/80 Airfryer
Date of Use 2026-03-10
Pätu123
16/07/2026
Eesti
Kompaktne, aga suur
Mahub meie köögis täpselt kööginurka, lihtne kasutada, sügavate sahtlitega. Eriti mugav nüüd terve pearoog lisanditega korraga valmis teha. Võtab vähem ruumi, kui eelmine fritüür, aga sahtlitesse mahub rohkem!
Prednosti
kompaktne, mahutab palju
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Airfryer 4000 Stacked Dual Basket NA462/80 Airfryer
Date of Use 2026-05-01
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Airfryer 4000 Stacked Dual Basket NA462/80 Airfryer
Date of Use 2026-05-01
Megan734
25/06/2026
Polska
Del promocije
Gotowanie stało się przyjemniejsze
Jestem bardzo zadowolona z tego produktu.Urządzenie jest proste w obsłudze, szybko przygotowuje posiłki i pozwala robić dwa dania jednocześnie. Potrawy wychodzą chrupiące i smaczne, a gotowanie stało się znacznie wygodniejsze. Dużym plusem jest też jego konstrukcja, mimo dużej pojemności jest wysoki, a nie szeroki, dzięki czemu nie zajmuje dużo miejsca na blacie. Korzystam z niego bardzo często i zdecydowanie polecam.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Philips Ovi Stacked Dual Basket seria 4000 NA462/80 Airfryer
Date of Use 2026-06-14
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Philips Ovi Stacked Dual Basket seria 4000 NA462/80 Airfryer
Date of Use 2026-06-14
V primerjavi z ostalimi Airfryerji Philips
V primerjavi z doma pripravljenim ocvrtim krompirčkom v običajnem cvrtniku.
Interne laboratorijske meritve modela NA46x za pripravo lososa in piščančjih prs v primerjavi s pripravo v pečici razreda A. Rezultati se lahko razlikujejo glede na recept.