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  • Dvojna količina obrokov, 45 % manj prostora
  • Dvojna količina obrokov, 45 % manj prostora
  • Dvojna količina obrokov, 45 % manj prostora
  • Dvojna količina obrokov, 45 % manj prostora
  • Dvojna količina obrokov, 45 % manj prostora
  • Dvojna količina obrokov, 45 % manj prostora
  • Dvojna količina obrokov, 45 % manj prostora
  • Dvojna količina obrokov, 45 % manj prostora
  • Dvojna količina obrokov, 45 % manj prostora
  • Dvojna količina obrokov, 45 % manj prostora
  • Dvojna količina obrokov, 45 % manj prostora
  • Dvojna količina obrokov, 45 % manj prostora
  • Dvojna količina obrokov, 45 % manj prostora
  • Dvojna količina obrokov, 45 % manj prostora
  • Dvojna količina obrokov, 45 % manj prostora
  • Dvojna količina obrokov, 45 % manj prostora
  • Dvojna količina obrokov, 45 % manj prostora
  • Dvojna količina obrokov, 45 % manj prostora
  • Dvojna količina obrokov, 45 % manj prostora
  • Dvojna količina obrokov, 45 % manj prostora

Serija 4000Dvonivojski Airfryer

NA462/80

5
| (21) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%
Dvojna količina obrokov, 45 % manj prostora
Dvonivojski Airfryer pripravi dva popolna obroka naenkrat, hkrati pa zavzame malo prostora. Še več, obroki so vsakič okusno hrustljavi in rahli zahvaljujoč tehnologiji RapidAir.
Poglej vse prednosti

Obe jedi sta popolno in istočasno pripravljeni

Dvojna količina obrokov, 45 % manj prostora

  • Zavzame 45 % manj prostora

  • 2 košari, dvojna količina obrokov

  • Hrustljavo in enakomerno obdelano s tehnologijo RapidAir

  • Pripravite 2 jedi istočasno

Dvonivojska zasnova zasede do polovico manj prostora na pultu

Dvonivojska zasnova zasede do polovico manj prostora na pultu

Kompakten dvonivojski Airfryer omogoča preprosto pripravo slastnih obrokov in prihrani 45 % prostora na pultu.*

2 košari, dvojna prostornina

2 košari, dvojna prostornina

Izredno velik 10-litrski Airfryer z dvema 5-litrskima košarama. Naš Airfryer družinske velikosti omogoča enostavno pripravo do 1,4 kg krompirčka, 2 kg zelenjave ali 24 piščančjih beder. V vsaki 5-litrski košari lahko enostavno pripravite tudi celega 1,2-kilogramskega piščanca.

Hrustljavo in okusno z do 90 % manj maščobe**

Hrustljavo in okusno z do 90 % manj maščobe**

Uživajte v popolnih, hrustljavih in okusnih obrokih, zahvaljujoč vertikalni tehnologiji RapidAir. Vroč zrak z vrha kroži okoli vaše hrane in vedno zagotavlja enakomerno pripravljene obroke.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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5.0

od 5

21

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

4
3
2
1

24/07/2026

Eesti

Eesti

Lihtne aga asjalik

Kufi asendab kasutuse poolest ideaalselt eelmist laiemat mudelit kuid võtab oluliselt vähem ruumi. Kõik funktsioonid on lihtsalt arusaadavad, mõlemad sahtlid on hea mahutavusega. Vasakule küljele peab siiski ruumi jätma ventilatsiooniks, ei saa päris mööbli sisse integreerida või vastu seina panna vasaku küljega.

Prednosti

Kompaktne, suured sahtlid

Slabosti

ventilatsioon külje peal

Ta ocena je bila podana za Airfryer 4000 Stacked Dual Basket NA462/80 Airfryer

Date of Use 2026-03-10

Ta ocena je bila podana za Airfryer 4000 Stacked Dual Basket NA462/80 Airfryer

Date of Use 2026-03-10

16/07/2026

Eesti

Eesti

Kompaktne, aga suur

Mahub meie köögis täpselt kööginurka, lihtne kasutada, sügavate sahtlitega. Eriti mugav nüüd terve pearoog lisanditega korraga valmis teha. Võtab vähem ruumi, kui eelmine fritüür, aga sahtlitesse mahub rohkem!

Prednosti

kompaktne, mahutab palju

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Airfryer 4000 Stacked Dual Basket NA462/80 Airfryer

Date of Use 2026-05-01

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Airfryer 4000 Stacked Dual Basket NA462/80 Airfryer

Date of Use 2026-05-01

25/06/2026

Polska

Polska

Gotowanie stało się przyjemniejsze

Jestem bardzo zadowolona z tego produktu.Urządzenie jest proste w obsłudze, szybko przygotowuje posiłki i pozwala robić dwa dania jednocześnie. Potrawy wychodzą chrupiące i smaczne, a gotowanie stało się znacznie wygodniejsze. Dużym plusem jest też jego konstrukcja, mimo dużej pojemności jest wysoki, a nie szeroki, dzięki czemu nie zajmuje dużo miejsca na blacie. Korzystam z niego bardzo często i zdecydowanie polecam.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Philips Ovi Stacked Dual Basket seria 4000 NA462/80 Airfryer

Date of Use 2026-06-14

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Philips Ovi Stacked Dual Basket seria 4000 NA462/80 Airfryer

Date of Use 2026-06-14

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Omejitve odgovornosti

  1. V primerjavi z ostalimi Airfryerji Philips

  2. V primerjavi z doma pripravljenim ocvrtim krompirčkom v običajnem cvrtniku.

  3. Interne laboratorijske meritve modela NA46x za pripravo lososa in piščančjih prs v primerjavi s pripravo v pečici razreda A. Rezultati se lahko razlikujejo glede na recept.