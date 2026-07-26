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Dodatek za Airfryer

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Dodatek za Airfryer

HD9905/00

Dodatek za Airfryer

Izdelek ni več na voljo

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Z dvonivojsko rešetko podvojite površino za pripravo Airfryerja. Enostavno, hitro in zdravo pecite ali cvrite okusne hamburgerje, piščančje perutničke, ribe in ostalo hrano. Za večjo raznovrstnost lahko pripravite tudi zelenjavna ali mesna nabodala.

  • PDF dat.
  • 26 July 2026

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