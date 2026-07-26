Prejmi 10% popusta
Philips spletna trgovina
2 leti garancije
Dodatna oprema za kuhanje
Vse serije
Dodatek za Airfryer
Izdelek ni več na voljo
Podpora
HD9905/00
Pojdi v trgovino
Prijavite se ali ustvarite račun
V hipu boste imeli dostop do priročnikov, prilagojene podpore in še več. Poleg tega je hitro in enostavno.
Z dvonivojsko rešetko podvojite površino za pripravo Airfryerja. Enostavno, hitro in zdravo pecite ali cvrite okusne hamburgerje, piščančje perutničke, ribe in ostalo hrano. Za večjo raznovrstnost lahko pripravite tudi zelenjavna ali mesna nabodala.
Iz cvrtnika Philips Airfryer se kadi bel dim