Vložek za aromo zagotavlja boljši okus s slastno aromo zelišč in začimb

Edinstveni vložek za aromo Philipsovega soparnika doda slastno aromo zelišč in začimb in daje hrani, kuhani v pari, pravi okus. V ojačevalnik dajte najljubša zelišča in začimbe, za ostalo pa bo poskrbela para. Zaradi vročine pare se iz zelišč in začimb sproščajo okusne arome, ki prežamejo hrano z okusi, ob katerih se vam bodo pocedile sline.