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Izdelek ni več na voljo
9 l, 900 W
Ročni časovnik
Vložek za aromo, posoda za juho/riž
Plastika, črna
Edinstveni vložek za aromo Philipsovega soparnika doda slastno aromo zelišč in začimb in daje hrani, kuhani v pari, odličen okus. V ojačevalnik dajte najljubša zelišča in začimbe, za ostalo pa bo poskrbela para. Zaradi vročine pare se iz zelišč in začimb sproščajo okusne arome, ki prežamejo hrano z okusi, ob katerih se vam bodo pocedile sline.
4.7
od 5
25
Ocene
96%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Alina2711
16/12/2020
România
Excelent pentru diversificare
De mare ajutor in diversificarea copilului, iar apoi a devenit si pentru noi, parintii, un mijloc pentru a avea mereu mancare sanatoasa
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Aparat de gătit cu aburi Daily Collection HD9126/90
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Aparat de gătit cu aburi Daily Collection HD9126/90
Dortmund
01/09/2020
България
Заслужава си !
Няколко дена го използваме непрекъснато с различни видови плодове и зеленчуци. Стават страхотни !
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Daily Collection HD9126/90 Уред за готвене на пара
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Daily Collection HD9126/90 Уред за готвене на пара
19/06/2020
България
Страхотен помощник
Препоръчвам на всяка майка, в приготвянето на пюрета за малките малчугани. Слагаш продуктите пускаш и забравяш. Стават идеални всички продукти.
Prednosti
Не изисква постояннно наблюдение, дали са готови продуктите.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Колекция Daily HD9126/00 Уред за готвене на пара
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Колекция Daily HD9126/00 Уред за готвене на пара