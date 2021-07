Pripomoček Multi Bread Shaper za izdelavo kruha v oblikah po vaši meri

Multi Bread Shaper je edinstven pripomoček, ki omogoča peko kruha v najrazličnejših oblikah. Z njim lahko pečete francoske štručke, žemljice, polžke in celo zabavne prigrizke, kot so preste in zavitki, kar bo zagotovo navdušilo celo družino. Del tega pripomočka sta dva pladnja s po tremi ločevalniki, ki jih lahko uporabite za oblikovanje testa različnih velikosti in oblik. Spečete lahko do 12 majhnih žemljic, ki bodo videti odlične, če jih posujete s semeni in ponudite prijateljem za večerjo ali pa obložite s sirom in ponudite kot prigrizek. Prav tako lahko hkrati pečete francoske štručke in polžke, lahko pa ločevalnike odstranite in testo oblikujete po svoje. Pokažite svojo ustvarjalnost.