12 prednastavljenih programov za peko kruha, pripravo testa in celo marmelade

Philipsov aparat za peko kruha ima 12 enostavnih prednastavljenih programov, s katerimi brezhibno speče prav vse vrste kruha – od slastnega polnozrnatega, brezglutenskega in francoskega do sladkega. Z njim lahko pripravite tudi okusno testo za testenine in celo marmelade. Karkoli pečete, dobrote boste pripravili z lahkoto in bodo vedno slastne, saj prednastavitve poskrbijo za ustrezno temperaturo in čas peke, kar zagotovi le najboljše rezultate. Če se vam mudi, vam je na voljo hiter program za hitrejšo peko ali celo super hiter program za peko v eni uri.