2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
HD9015/30
12 menijev
1000 g
Bela
13-urni zapoznitveni časovnik
Philipsov aparat za peko kruha ima 12 enostavnih prednastavljenih programov, s katerimi brezhibno speče prav vse vrste kruha – od slastnega polnozrnatega, brezglutenskega in francoskega do sladkega. Z njim lahko pripravite tudi okusno testo za testenine in celo marmelade. Karkoli pečete, dobrote boste pripravili z lahkoto in bodo vedno slastne, saj prednastavitve poskrbijo za ustrezno temperaturo in čas peke, kar zagotovi le najboljše rezultate. Če se vam mudi, vam je na voljo hiter program za hitrejšo peko ali celo super hiter program za peko v eni uri.
Aparat za peko kruha Philips VIVA vam z naprednim sistemom za nadzor temperature z enostavnim pritiskom na nadzorno ploščo omogoča pripravo kuha povsem po lastnem okusu – s svetlo, srednjo ali temno zapečeno skorjo.
Vsako jutro se predajajte čudovitemu vonju po sveže toplem kruhu – pravcati užitek za odličen začetek dneva. Zvečer enostavno nastavite zapoznitveni časovnik in medtem ko boste spali, bo aparat za peko kruha pripravil in spekel štruco, ki vas bo pričakala sveža zgodaj zjutraj, ko se zbudite, ali kadarkoli boste želeli.
3.9
od 5
7
Ocene
Godgi
07/09/2022
България
Preverjen kupec
Продуктът има чудесни характеристики.
Много съм доволна от продукта. Бих препоръчала на приятели.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Daily Collection HD9015/30 Уред за приготвяне на хляб
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Daily Collection HD9015/30 Уред за приготвяне на хляб
Badjon
19/06/2020
България
Страхотен уред!
Няма как да не определя уреда като СТРАХОТЕН! Заради качеството на изпечения хляб отново започнах да го консумирам и да му се наслаждавам :) Препоръчвам го на всички! Няма да съжалявате :)
Prednosti
Безотказен и мултифункционален!
Slabosti
Никакви!
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Daily Collection HD9015/30 Уред за приготвяне на хляб
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Daily Collection HD9015/30 Уред за приготвяне на хляб
Desy67
15/04/2020
България
Удобство за всеки дом
Изключително полезен уред за всяко домакинство. Бързо приготвя всички видове теста и хляб. Лесен за употреба
Prednosti
Богат избор за приготвяне на печива
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Daily Collection HD9015/30 Уред за приготвяне на хляб
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Daily Collection HD9015/30 Уред за приготвяне на хляб