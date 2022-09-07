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  • Naj vam svež kruh polepša vsako jutro
  • Naj vam svež kruh polepša vsako jutro
  • Naj vam svež kruh polepša vsako jutro
  • Naj vam svež kruh polepša vsako jutro
  • Naj vam svež kruh polepša vsako jutro
  • Naj vam svež kruh polepša vsako jutro
  • Naj vam svež kruh polepša vsako jutro
  • Naj vam svež kruh polepša vsako jutro

Izdelek ni več na voljo

Daily CollectionAparat za peko kruha

HD9015/30

3.9
| (7) Ocene
Naj vam svež kruh polepša vsako jutro
Vonju po svežem toplem kruhu, ki se vsako jutro nezadržno širi po stanovanju, se preprosto ni mogoče upreti. Nič lažjega … Zvečer pripravite sestavine, nastavite zapoznitveni časovnik za naslednje jutro in pustite aparatu za peko kruha Philips, da poskrbi za vse ostalo.
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Kruh vseh okusov – na preprost način do okusnih rezultatov!

Naj vam svež kruh polepša vsako jutro

  • 12 menijev

  • 1000 g

  • Bela

  • 13-urni zapoznitveni časovnik

12 prednastavljenih programov za peko kruha, pripravo testa in celo marmelade

Philipsov aparat za peko kruha ima 12 enostavnih prednastavljenih programov, s katerimi brezhibno speče prav vse vrste kruha – od slastnega polnozrnatega, brezglutenskega in francoskega do sladkega. Z njim lahko pripravite tudi okusno testo za testenine in celo marmelade. Karkoli pečete, dobrote boste pripravili z lahkoto in bodo vedno slastne, saj prednastavitve poskrbijo za ustrezno temperaturo in čas peke, kar zagotovi le najboljše rezultate. Če se vam mudi, vam je na voljo hiter program za hitrejšo peko ali celo super hiter program za peko v eni uri.

3 stopnje zapečenosti za skorjo po vašem okusu

3 stopnje zapečenosti za skorjo po vašem okusu

Aparat za peko kruha Philips VIVA vam z naprednim sistemom za nadzor temperature z enostavnim pritiskom na nadzorno ploščo omogoča pripravo kuha povsem po lastnem okusu – s svetlo, srednjo ali temno zapečeno skorjo.

Časovnik za zapoznitev do 13 ur – naj vam jutro polepša svež kruh

Časovnik za zapoznitev do 13 ur – naj vam jutro polepša svež kruh

Vsako jutro se predajajte čudovitemu vonju po sveže toplem kruhu – pravcati užitek za odličen začetek dneva. Zvečer enostavno nastavite zapoznitveni časovnik in medtem ko boste spali, bo aparat za peko kruha pripravil in spekel štruco, ki vas bo pričakala sveža zgodaj zjutraj, ko se zbudite, ali kadarkoli boste želeli.

Tehnične specifikacije

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Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
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3.9

od 5

7

Ocene

4
3
2

07/09/2022

България

България

Preverjen kupec

Продуктът има чудесни характеристики.

Много съм доволна от продукта. Бих препоръчала на приятели.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Daily Collection HD9015/30 Уред за приготвяне на хляб

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Daily Collection HD9015/30 Уред за приготвяне на хляб

19/06/2020

България

България

Страхотен уред!

Няма как да не определя уреда като СТРАХОТЕН! Заради качеството на изпечения хляб отново започнах да го консумирам и да му се наслаждавам :) Препоръчвам го на всички! Няма да съжалявате :)

Prednosti

Безотказен и мултифункционален!

Slabosti

Никакви!

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Daily Collection HD9015/30 Уред за приготвяне на хляб

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Daily Collection HD9015/30 Уред за приготвяне на хляб

15/04/2020

България

България

Удобство за всеки дом

Изключително полезен уред за всяко домакинство. Бързо приготвя всички видове теста и хляб. Лесен за употреба

Prednosti

Богат избор за приготвяне на печива

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Daily Collection HD9015/30 Уред за приготвяне на хляб

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Daily Collection HD9015/30 Уред за приготвяне на хляб

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