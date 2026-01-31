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HD5407/60
Okus ročno pripravljene filtrske kave, od leta 1988
Kavni aparat Philips Café Gourmet zagotavlja optimalno izločanje kave za bogato aromo in poln okus. Za to poskrbi edinstven sistem za vretje in kuhanje z visoko temperaturo priprave, ki doseže do 93 °C ali več.
S steklenim vrčem
Sistem za vretje in kuhanje
Črna
Pametni nastavek v vrču omogoča enakomerno kroženje kave v vrču za optimalno in enakomerno aromo od prve do zadnje skodelice.
Kavni aparat Philips ima edinstven sistem za vretje in kuhanje kave. Voda najprej zavre in nato steče skozi mleto kavo. Visoka temperatura kuhanja, ki doseže 93 °C ali več, poskrbi za najbogatejši okus filtrske kave z vrhunsko aromo.
Grelna plošča po kuhanju ohranja temperaturo kave, da si lahko vedno privoščite skodelico okusne vroče kave.
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