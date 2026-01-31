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  • Standard Product Photo Philips CafÃ© Gourmet Coffee maker HD5407/60
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  • Product Detail Photograph Philips CafÃ© Gourmet Coffee maker
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  • Product in Use Photo Philips Café Gourmet Coffee maker
  • Packaging photograph Philips CafÃ© Gourmet Coffee maker HD5407/60
  • Standard Product Photo Philips CafÃ© Gourmet Coffee maker HD5407/60
  • Main in-use photograph Philips CafÃ© Gourmet Coffee maker
  • Front Product Photo Philips Café Gourmet Coffee maker HD5407/60
  • Product Detail Photograph Philips Café Gourmet Coffee maker
  • Product Detail Photograph Philips CafÃ© Gourmet Coffee maker
  • Emotional Benefit Photo Philips CafÃ© Gourmet Coffee maker
  • Product in Use Photo Philips Café Gourmet Coffee maker
  • Packaging photograph Philips CafÃ© Gourmet Coffee maker HD5407/60

Izdelek ni več na voljo

Café GourmetKavni aparat

HD5407/60

Okus ročno pripravljene filtrske kave, od leta 1988

Kavni aparat Philips Café Gourmet zagotavlja optimalno izločanje kave za bogato aromo in poln okus. Za to poskrbi edinstven sistem za vretje in kuhanje z visoko temperaturo priprave, ki doseže do 93 °C ali več.

Poglej vse prednosti

s kavnim aparatom Philips Café Gourmet

Okus ročno pripravljene filtrske kave, od leta 1988

  • S steklenim vrčem

  • Sistem za vretje in kuhanje

  • Črna

Nastavek za aromo omogoča kroženje kave za optimalen okus

Nastavek za aromo omogoča kroženje kave za optimalen okus

Pametni nastavek v vrču omogoča enakomerno kroženje kave v vrču za optimalno in enakomerno aromo od prve do zadnje skodelice.

Sistem za vretje in kuhanje za vrhunsko aromo in okus

Sistem za vretje in kuhanje za vrhunsko aromo in okus

Kavni aparat Philips ima edinstven sistem za vretje in kuhanje kave. Voda najprej zavre in nato steče skozi mleto kavo. Visoka temperatura kuhanja, ki doseže 93 °C ali več, poskrbi za najbogatejši okus filtrske kave z vrhunsko aromo.

Kava, ki ostane vroča

Kava, ki ostane vroča

Grelna plošča po kuhanju ohranja temperaturo kave, da si lahko vedno privoščite skodelico okusne vroče kave.

Tehnične specifikacije

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