2 leti garancije
60 predn. programov za pripravo
Sistem 3D-segrevanja
5-slojni notranji del
Zmogljiv sistem 3D-segrevanja oddaja toploto od zgoraj, ob straneh in od spodaj, da zagotovi enakomerno kuhanje sestavin z ohranjanjem pristnih okusov.
5-slojna posoda za pripravo hrane brez sprijemanja iz aluminijaste zlitine za dodatno vzdržljivost.
Prednastavljenih je 60 programov za kuhanje z optimalnimi profili kuhanja. Kot bi imeli svojega osebnega kuharja. Zagotavlja vedno okusne rezultate za vsako jed – s programi, kot so peka, kuhanje na pari, počasno kuhanje in pogrevanje ter programi po meri za določena živila, kot so kaša, govedina in morski sadeži.
4.4
od 5
48
Ocene
93%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Stefis
26/11/2022
Česká republika
Multifunkční hrnec
Během chvilky jsem si zvykl na nastavení programu. Už nepotrebuji návod. Vaření pečení a všechny ostatní programy jsou skvělé. Vyhovuje nastavení druhu masa a následné nastavení času a teploty vaření. Vaření šetří čas v kuchyni a hlavně že není potřeba dalších hrnců. Ovládání už zvládne i starší dítě. Samo si dokáže uvařit rýži s kuřecím masem. Protože se nevyvaruje voda vše je chuťově dobrý. Vypadá i skvěle. Jenom mi chybí nějaký uchycení vnitřní nádoby k bezpečnému vytažení.
Prednosti
Rychlé vaření
Slabosti
Není uchycení nádobky k vytažení
Ta ocena je bila podana za Multifunkční hrnec HD4713/40 Multifunkční hrnec řady 3000
Ta ocena je bila podana za Multifunkční hrnec HD4713/40 Multifunkční hrnec řady 3000
Stesiva
24/11/2022
Česká republika
Multifunkční hrnec
Možnost nastavení přednastavených programů s možností nastavení času i teploty vaření a pečení.Úspora času při vaření.Rychlé vaření bez časté kontroly.Hezký design.Chutná jídla a nevyvaří se šťavnatost pokrmů.Výhoda nádoby, která se může dát do myčky.
Prednosti
Rychlé, jednoduché a chutné vaření
Slabosti
Chybí mi možnost uchycení nádoby při vytažení z hrnce
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Multifunkční hrnec HD4713/40 Multifunkční hrnec řady 3000
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Multifunkční hrnec HD4713/40 Multifunkční hrnec řady 3000
Dawe00
21/11/2022
Česká republika
Výborný hrnec s úsporou mytí
Multifunkční hrnec máme teprve týden, ale už jsme v něm stihli uvařit pár jídel a uvidíme, co dál s ním vymyslíme. Když člověk přijde na to, jak si co nastavit, je přímo paráda v něm vařit. Od rizota, polévku, po omáčku. Člověk osmahne cibulku, popřípadě maso, přidá další přísady, zapne příslušný program a za pár desítek minut je hotovo. Vše v jednom hrnci. Paráda! Míň nádobí k mytí. Jediné, co by to chtělo, tak víc receptů přímo pro multifunkční hrnec, aby jsme nemuseli ještě vymýšlet, co vařit. To by byla parádička a vaření by bylo ještě o to snazší. Multifunkční hrnec můžeme doporučit, splnil veškeré naše představy. Na čem si asi smlsneme příště?!
Prednosti
univerzálnost, skladnost, rychlá příprava, intuitivní manipulace
Slabosti
málo receptů
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Multifunkční hrnec HD4713/40 Multifunkční hrnec řady 3000
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Multifunkční hrnec HD4713/40 Multifunkční hrnec řady 3000