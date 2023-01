60 programov za kuhanje

Prednastavljenih je 60 programov za kuhanje z optimalnimi profili kuhanja. Kot bi imeli svojega osebnega kuharja. Zagotavlja vedno okusne rezultate za vsako jed – s programi, kot so pečenje, kuhanje na pari, počasno kuhanje in pogrevanje ter programi po meri za določena živila, kot so kaša, govedina in morski sadeži.