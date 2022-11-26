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Vse serije

  • Preprosto pripravljene slastne jedi za ves dan, vse dni v tednu
  • Preprosto pripravljene slastne jedi za ves dan, vse dni v tednu
  • Preprosto pripravljene slastne jedi za ves dan, vse dni v tednu
  • Preprosto pripravljene slastne jedi za ves dan, vse dni v tednu
  • Preprosto pripravljene slastne jedi za ves dan, vse dni v tednu
  • Preprosto pripravljene slastne jedi za ves dan, vse dni v tednu
  • Preprosto pripravljene slastne jedi za ves dan, vse dni v tednu
  • Preprosto pripravljene slastne jedi za ves dan, vse dni v tednu
  • Preprosto pripravljene slastne jedi za ves dan, vse dni v tednu
  • Preprosto pripravljene slastne jedi za ves dan, vse dni v tednu

Kuhalnik vse-v-enemKuhalnik vse-v-enem serije 3000

HD4713/40

4.4
| (48) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 93%
Preprosto pripravljene slastne jedi za ves dan, vse dni v tednu
Vnesite več pestrosti in okusov v svoje obroke od zajtrka do večerje s kar 60 priročnimi prednastavitvami, ki zagotavljajo dosledno pripravljene in okusne jedi s pomočjo vašega osebnega kuharskega šefa, ki je na voljo ves dan, vse dni v tednu
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Uživajte v vedno okusnih jedeh z dotikom enega gumba

Preprosto pripravljene slastne jedi za ves dan, vse dni v tednu

  • 60 predn. programov za pripravo

  • Sistem 3D-segrevanja

  • 5-slojni notranji del

Sistem 3D-segrevanja

Sistem 3D-segrevanja

Zmogljiv sistem 3D-segrevanja oddaja toploto od zgoraj, ob straneh in od spodaj, da zagotovi enakomerno kuhanje sestavin z ohranjanjem pristnih okusov.

5-slojna posoda za kuhanje iz aluminijaste zlitine

5-slojna posoda za kuhanje iz aluminijaste zlitine

5-slojna posoda za pripravo hrane brez sprijemanja iz aluminijaste zlitine za dodatno vzdržljivost.

60 programov za kuhanje

60 programov za kuhanje

Prednastavljenih je 60 programov za kuhanje z optimalnimi profili kuhanja. Kot bi imeli svojega osebnega kuharja. Zagotavlja vedno okusne rezultate za vsako jed – s programi, kot so peka, kuhanje na pari, počasno kuhanje in pogrevanje ter programi po meri za določena živila, kot so kaša, govedina in morski sadeži.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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4.4

od 5

48

Ocene

93%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

26/11/2022

Česká republika

Česká republika

Multifunkční hrnec

Během chvilky jsem si zvykl na nastavení programu. Už nepotrebuji návod. Vaření pečení a všechny ostatní programy jsou skvělé. Vyhovuje nastavení druhu masa a následné nastavení času a teploty vaření. Vaření šetří čas v kuchyni a hlavně že není potřeba dalších hrnců. Ovládání už zvládne i starší dítě. Samo si dokáže uvařit rýži s kuřecím masem. Protože se nevyvaruje voda vše je chuťově dobrý. Vypadá i skvěle. Jenom mi chybí nějaký uchycení vnitřní nádoby k bezpečnému vytažení.

Prednosti

Rychlé vaření

Slabosti

Není uchycení nádobky k vytažení

Ta ocena je bila podana za Multifunkční hrnec HD4713/40 Multifunkční hrnec řady 3000

Ta ocena je bila podana za Multifunkční hrnec HD4713/40 Multifunkční hrnec řady 3000

24/11/2022

Česká republika

Česká republika

Multifunkční hrnec

Možnost nastavení přednastavených programů s možností nastavení času i teploty vaření a pečení.Úspora času při vaření.Rychlé vaření bez časté kontroly.Hezký design.Chutná jídla a nevyvaří se šťavnatost pokrmů.Výhoda nádoby, která se může dát do myčky.

Prednosti

Rychlé, jednoduché a chutné vaření

Slabosti

Chybí mi možnost uchycení nádoby při vytažení z hrnce

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Multifunkční hrnec HD4713/40 Multifunkční hrnec řady 3000

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Multifunkční hrnec HD4713/40 Multifunkční hrnec řady 3000

21/11/2022

Česká republika

Česká republika

Výborný hrnec s úsporou mytí

Multifunkční hrnec máme teprve týden, ale už jsme v něm stihli uvařit pár jídel a uvidíme, co dál s ním vymyslíme. Když člověk přijde na to, jak si co nastavit, je přímo paráda v něm vařit. Od rizota, polévku, po omáčku. Člověk osmahne cibulku, popřípadě maso, přidá další přísady, zapne příslušný program a za pár desítek minut je hotovo. Vše v jednom hrnci. Paráda! Míň nádobí k mytí. Jediné, co by to chtělo, tak víc receptů přímo pro multifunkční hrnec, aby jsme nemuseli ještě vymýšlet, co vařit. To by byla parádička a vaření by bylo ještě o to snazší. Multifunkční hrnec můžeme doporučit, splnil veškeré naše představy. Na čem si asi smlsneme příště?!

Prednosti

univerzálnost, skladnost, rychlá příprava, intuitivní manipulace

Slabosti

málo receptů

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Multifunkční hrnec HD4713/40 Multifunkční hrnec řady 3000

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Multifunkční hrnec HD4713/40 Multifunkční hrnec řady 3000

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