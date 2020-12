Čista voda, čistejši grelnik vode

Ne bi bilo čudovito, če bi vodo lahko zavreli v nekaj sekundah in nato enostavno očistili grelnik vode Philips? Ploščati grelni element omogoča hitro vretje vode in enostavno čiščenje. Vodoodporni filter proti vodnemu kamnu zagotavlja čisto vodo in tako tudi čistejše napitke. Več o izdelku