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  • Uživajte v odličnem popečenem kruhku
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  • Uživajte v odličnem popečenem kruhku
  • Uživajte v odličnem popečenem kruhku
  • Uživajte v odličnem popečenem kruhku
  • Uživajte v odličnem popečenem kruhku
  • Uživajte v odličnem popečenem kruhku
  • Uživajte v odličnem popečenem kruhku
  • Uživajte v odličnem popečenem kruhku
  • Uživajte v odličnem popečenem kruhku
  • Uživajte v odličnem popečenem kruhku
  • Uživajte v odličnem popečenem kruhku
  • Uživajte v odličnem popečenem kruhku
  • Uživajte v odličnem popečenem kruhku
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Uživajte v odličnem popečenem kruhku
  • Uživajte v odličnem popečenem kruhku
  • Uživajte v odličnem popečenem kruhku
  • Uživajte v odličnem popečenem kruhku
  • Uživajte v odličnem popečenem kruhku
  • Uživajte v odličnem popečenem kruhku
  • Uživajte v odličnem popečenem kruhku
  • Uživajte v odličnem popečenem kruhku
  • Uživajte v odličnem popečenem kruhku
  • Uživajte v odličnem popečenem kruhku
  • Uživajte v odličnem popečenem kruhku

Izdelek ni več na voljo

Viva CollectionOpekač

HD2630/40

4.9
| (14) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%
Uživajte v odličnem popečenem kruhku
Opekač Philips ima široke in globoke reže ter funkcijo za postavitev na sredino za enakomerno zlatorjavo zapečenost popečenih kruhkov, debelih ali tankih. Opremljen je z integriranim nosilcem za pogrevanje žemljic, drsnim pladnjem za drobtine ter gumboma za odmrzovanje in pogrevanje z enim dotikom.
Poglej vse prednosti

Opekač za vedno zlatorjavo zapečen kruh

Uživajte v odličnem popečenem kruhku

  • 2 reži

  • 3 funkcije

  • Bela z odtenki sivke

  • Široka reža, pogrevanje žemljic

Samodejni varnostni izklop, če se kruh zagozdi

Samodejni varnostni izklop, če se kruh zagozdi

Opekač se bo samodejno izklopil, če se kruh zatakne v njem.

Nosilec za pogrevanje žemljic in rogljičkov

Nosilec za pogrevanje žemljic in rogljičkov

Nosilec za pogrevanje žemljic in rogljičkov.

Z gumbom za preklic lahko kadar koli prekinete peko.

Z gumbom za preklic lahko kadar koli prekinete peko.

Tehnične specifikacije

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Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.9

od 5

14

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

3
2
1

19/05/2020

Česká republika

Česká republika

Skvely topinkovac

Skvele opeka, neznecistuje se, skvely design, nemam vytek.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Viva Collection HD2630/20 Topinkovač

Date of Use 2018-05-19

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Viva Collection HD2630/20 Topinkovač

Date of Use 2018-05-19

31/08/2020

Україна

Україна

перший помічник вранці

не уявляю свого ранку без хрусткого шматочка гарячого хліба і тостер від Philips - найкращий у цьому помічник! не палить, чк робив мій попередній тостер від іншого бренду, а дійсно підсушує хліб...крихти не розсипаються навколо, а акуратно збираються у нижній ємності...і, що найголовніше, як на мене, за досить тривалий час - жодної поломки...обираю продукцію Philips саме із-за цього...

Prednosti

ціна, якість, надійність

Slabosti

-

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Viva Collection HD2630/40 Toaster

Date of Use 2018-08-31

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Viva Collection HD2630/40 Toaster

Date of Use 2018-08-31

22/06/2019

Україна

Україна

Хороший и надежный тостер

Прльзуемся в семье тостером уже давно, так как любим хлеб с хрустящей корочкой и мягкой срединкой. В этом тостере поджарка хлеба равномерная и ее легко регулировать. Благодаря этому тостеру "подсадили" на поджаренный хлеб свекра и свекровь - теперь пользователей тостеров стало еще больше :)

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Viva Collection HD2630/20 Toaster

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Viva Collection HD2630/20 Toaster

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