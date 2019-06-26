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  • Uživajte v odličnem popečenem kruhku
  • Uživajte v odličnem popečenem kruhku
  • Uživajte v odličnem popečenem kruhku
  • Uživajte v odličnem popečenem kruhku

Izdelek ni več na voljo

Opekač

HD2628/41

5
| (1) Ocena | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%
Uživajte v odličnem popečenem kruhku
Opekač z režami za kruh z nastavljivo širino za izvrstne debele ali tanke popečene kruhke, ki so vedno enakomerno zlatorjavo zapečeni. Priročna uporaba je zagotovljena s funkcijama za odmrzovanje in pogrevanje. Funkcija visokega dviga, gumb za preklic in hladno ohišje omogočajo varno uporabo.
Poglej vse prednosti

Zlatorjavo zapečene debele ali tanke rezine kruha

Uživajte v odličnem popečenem kruhku

  • Kovinski z 2 režama

  • 2 funkciji

  • Brušena kovina in rdeča

  • Široka reža

Prilagodljiv regulator zapečenosti

Prilagodljiv regulator zapečenosti

Po želji nastavite temperaturo in popecite kruhke, kot ste si jih zaželeli.

Samodejni varnostni izklop, če se kruh zagozdi

Samodejni varnostni izklop, če se kruh zagozdi

Opekač se bo samodejno izklopil, če se kruh zatakne v njem.

Z gumbom za preklic lahko kadar koli prekinete peko.

Z gumbom za preklic lahko kadar koli prekinete peko.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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5.0

od 5

1

Ocena

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

4
3
2
1

26/06/2019

България

България

Изключително добър тостер!

Тостерът работи бързо, препича равномерно, дизайнът е много модерен

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za HD2628/00 Тостер

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za HD2628/00 Тостер

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