Hrustljava skorjica, stopljen nadev

Uživajte v hrustljavih, zlato zapečenih sendvičih in vafljih. Opekač sendvičev Philips serije 5000 greje učinkovito in enakomerno. Plošči s premazom proti sprijemanju sta odstranljivi, zato sta zelo priročni in enostavni za čiščenje.