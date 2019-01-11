2 leti garancije
Rezila iz titana
400 nastavitev dolžine
120 minut brezžične uporabe/1 uro polnjenja
Do 5-letna garancija
Z upravljalnimi gumbi enostavno izberite in uporabite želeno dolžino, izbirate pa lahko med 60 nastavitvami. Z glavnikom strižete v korakih po 0,2 mm na dolžino med 1 in 7 mm oziroma 1 mm na dolžino med 7 in 42 mm. Za striženje na dolžino 0,5 mm pa uporabite strižnik brez glavnika.
Urejenega videza ni bilo še nikoli lažje doseči kot s Philipsom. Naša samoostrilna rezila iz titana so neverjetno vzdržljiva in tudi po 5 letih še vedno ostra kot nova.
Enakomerno striženje, prilagojeno vašim potrebam. Senzor PowerAdapt samodejno prilagodi moč motorja vaši gostoti las ter tako zagotavlja optimalno moč striženja pri vseh dolžinah las.
Nagrade
4.5
od 5
279
Ocene
89%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Koni
11/01/2019
Slovenija
Odlicen in preprost za uporabo
Odlicen striznik, preprost za uporabo z zelo velikim razponom dolzin. Koncno imamo za 3 glave v hisi shranjene zeljene dolzine in ni vec iskanja glavnikov, saj se samo ob pritisku na gumb glavnik sam postavi v zeljeno pozicijo. Postrize hitro in natancno ter ima dobro lego v roki.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Hairclipper series 9000 HC9450/15 Brezžični strižnik
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Hairclipper series 9000 HC9450/15 Brezžični strižnik
BobRi
21/04/2020
Hrvatska
Preverjen kupec
Odličan i za početnike!
Ljudi koji nisu frizeri rade sa njim odlično jer je kvalitetan!
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Hairclipper series 9000 HC9450/15 Bežični aparat za šišanje
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Hairclipper series 9000 HC9450/15 Bežični aparat za šišanje
Mario76
06/07/2018
Hrvatska
Ergonomičan i precizan
Na prvu mi je šišač djelovao malo robuzno i nezgrapno,pogotovo u odnosu na prijašnje Philips šišače i kod prvog šišanja malo mi je "bježao" u ruci... Kod idućeg uljepšavanja sebe,šišač je odlično "legao". Ovo mi je četvrti (ili peti) Philips-ov šišač u zadnjih 15-ak godina i definitivno je najbolji koji sam imao. Odlično leži u ruci,izuzetno je precizan i lijepog je dizajna,pogotovo kad zasvijetli "touch-pad". Jedina zamjerka ide na pakiranje... Takav bi se proizvod trebao isporučiti u prigodnoj torbici ili koferu a ne u običnom kartonu...
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Hairclipper series 9000 HC9450/15 Bežični aparat za šišanje
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Hairclipper series 9000 HC9450/15 Bežični aparat za šišanje
Online survey of 16003 men, electric grooming users, conducted in 2024
Garancija nudi kritje do 5 let, vključno z 2-letno standardno globalno garancijo in dodatnimi 3 leti, ki so na voljo ob registraciji naprave v 90 dneh od nakupa.
Velja samo za modele serij 5000, 7000 in 9000. Na voljo za globalni trg, z izjemo ZDA, Kanade in kitajske.