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Philips spletna trgovina

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  • Popolno striženje, prilagojeno vašim potrebam
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  • Popolno striženje, prilagojeno vašim potrebam
  • Popolno striženje, prilagojeno vašim potrebam
  • Popolno striženje, prilagojeno vašim potrebam
  • Popolno striženje, prilagojeno vašim potrebam
  • Popolno striženje, prilagojeno vašim potrebam
  • Popolno striženje, prilagojeno vašim potrebam
  • Popolno striženje, prilagojeno vašim potrebam
  • Popolno striženje, prilagojeno vašim potrebam
  • Popolno striženje, prilagojeno vašim potrebam
  • Popolno striženje, prilagojeno vašim potrebam
  • Popolno striženje, prilagojeno vašim potrebam
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  • Popolno striženje, prilagojeno vašim potrebam
  • Popolno striženje, prilagojeno vašim potrebam
  • Popolno striženje, prilagojeno vašim potrebam
  • Popolno striženje, prilagojeno vašim potrebam
  • Popolno striženje, prilagojeno vašim potrebam
  • Popolno striženje, prilagojeno vašim potrebam
  • Popolno striženje, prilagojeno vašim potrebam
  • Popolno striženje, prilagojeno vašim potrebam
  • Popolno striženje, prilagojeno vašim potrebam
  • Popolno striženje, prilagojeno vašim potrebam

2+3 podaljšana garancija

Hairclipper series 9000Brezžični strižnik

HC9450/15

4.5
| (279) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 89%

2 Nagrade

Popolno striženje, prilagojeno vašim potrebam
Strižnik las Philips 9000 zagotavlja popolno in prilagojeno striženje. S 400 nastavitvami dolžine in rezili iz titana boste dosegli vrhunsko natančnost in moč. Za popolne rezultate, prilagojene gostoti vaših las.
Poglej vse prednosti

The world's most preferred electric male grooming brand1

z motoriziranimi glavniki

Popolno striženje, prilagojeno vašim potrebam

  • Rezila iz titana

  • 400 nastavitev dolžine

  • 120 minut brezžične uporabe/1 uro polnjenja

  • Do 5-letna garancija

60 nastavitev dolžine z motoriziranimi gumbi

60 nastavitev dolžine z motoriziranimi gumbi

Z upravljalnimi gumbi enostavno izberite in uporabite želeno dolžino, izbirate pa lahko med 60 nastavitvami. Z glavnikom strižete v korakih po 0,2 mm na dolžino med 1 in 7 mm oziroma 1 mm na dolžino med 7 in 42 mm. Za striženje na dolžino 0,5 mm pa uporabite strižnik brez glavnika.

Samoostrilna rezila iz titana, ki jih ni treba oljiti

Samoostrilna rezila iz titana, ki jih ni treba oljiti

Urejenega videza ni bilo še nikoli lažje doseči kot s Philipsom. Naša samoostrilna rezila iz titana so neverjetno vzdržljiva in tudi po 5 letih še vedno ostra kot nova.

Senzor PowerAdapt omogoča striženje, prilagojeno vašim potrebam

Senzor PowerAdapt omogoča striženje, prilagojeno vašim potrebam

Enakomerno striženje, prilagojeno vašim potrebam. Senzor PowerAdapt samodejno prilagodi moč motorja vaši gostoti las ter tako zagotavlja optimalno moč striženja pri vseh dolžinah las.

Tehnične specifikacije

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Nagrade

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  • Award image AWARD-3620250

Ocene

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Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.5

od 5

279

Ocene

89%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

11/01/2019

Slovenija

Slovenija

Odlicen in preprost za uporabo

Odlicen striznik, preprost za uporabo z zelo velikim razponom dolzin. Koncno imamo za 3 glave v hisi shranjene zeljene dolzine in ni vec iskanja glavnikov, saj se samo ob pritisku na gumb glavnik sam postavi v zeljeno pozicijo. Postrize hitro in natancno ter ima dobro lego v roki.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Hairclipper series 9000 HC9450/15 Brezžični strižnik

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Hairclipper series 9000 HC9450/15 Brezžični strižnik

21/04/2020

Hrvatska

Hrvatska

Preverjen kupec

Odličan i za početnike!

Ljudi koji nisu frizeri rade sa njim odlično jer je kvalitetan!

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Hairclipper series 9000 HC9450/15 Bežični aparat za šišanje

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Hairclipper series 9000 HC9450/15 Bežični aparat za šišanje

06/07/2018

Hrvatska

Hrvatska

Ergonomičan i precizan

Na prvu mi je šišač djelovao malo robuzno i nezgrapno,pogotovo u odnosu na prijašnje Philips šišače i kod prvog šišanja malo mi je "bježao" u ruci... Kod idućeg uljepšavanja sebe,šišač je odlično "legao". Ovo mi je četvrti (ili peti) Philips-ov šišač u zadnjih 15-ak godina i definitivno je najbolji koji sam imao. Odlično leži u ruci,izuzetno je precizan i lijepog je dizajna,pogotovo kad zasvijetli "touch-pad". Jedina zamjerka ide na pakiranje... Takav bi se proizvod trebao isporučiti u prigodnoj torbici ili koferu a ne u običnom kartonu...

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Hairclipper series 9000 HC9450/15 Bežični aparat za šišanje

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Hairclipper series 9000 HC9450/15 Bežični aparat za šišanje

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Omejitve odgovornosti

  1. Online survey of 16003 men, electric grooming users, conducted in 2024 

  1. Garancija nudi kritje do 5 let, vključno z 2-letno standardno globalno garancijo in dodatnimi 3 leti, ki so na voljo ob registraciji naprave v 90 dneh od nakupa.

  2. Velja samo za modele serij 5000, 7000 in 9000. Na voljo za globalni trg, z izjemo ZDA, Kanade in kitajske.