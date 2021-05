Nastavljivi glavniki za najboljše striženje

Strižnik ima 3 nastavljive glavnike: 1 do 7 mm, 7 do 24 mm in 24 do 42 mm. Namestite glavnik in uporabite eno od 400 nastavitev dolžine v korakih natanko po 0,1 mm. Za striženje na dolžino 0,5 mm pa lahko uporabite strižnik brez glavnika.