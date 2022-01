Zmogljivo in priročno za hitre rezultate vsak dan

Nova Philipsova serija 8000 hitro in enostavno odpravlja gube z vaših vsakodnevnih oblačil; do 5 oblačil z enim polnjenjem, brez likalne deske. Uporaba je varna na vseh tkaninah, tudi občutljivih; ne pušča sledi sijaja in prežganin. Več o izdelku