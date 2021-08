Filter HEPA zajame 99,95 % delcev velikosti 0,003 mikrona**

Filtrirni sistem HEPA odstrani 99,95 % delcev, velikih le 0,003 mikrona**. 3-slojni sistem: predfilter, filter HEPA in filter z aktivnim ogljem. V predfilter se ujamejo veliki delci, kot je prah in dlaka. Nato filter HEPA zajame viruse, bakterije, hišni prah, prhljaj hišnih ljubljenčkov, cvetni prah, zunanje nečistoče, pršice, spore plesni, dim ter druge alergene in nečistoče. Nazadnje filter z aktivnim ogljem odstrani še pline in neprijetne vonjave.