2 leti garancije
FY3430/30
Združljiv s serijo 3000i
V paketu: 1 filter
Življenjska doba 3 leta
Originalni filter Philips
Nadomestni filtri za čistilnike zraka Philips serije 3000i: AC3033, AC3036, AC3039, AC3055, AC3058, AC3059. Model čistilnika zraka je naveden na dnu naprave.
Filtri zagotavljajo optimalno delovanje filtra do 3 let (2), kar zmanjšuje težave in stroške. Za optimalno delovanje filtra redno zamenjajte predfilter.
Originalni filter Philips je zasnovan tako, da se popolnoma prilega vašemu aparatu. Za optimalno delovanje vedno uporabljajte filter Philips.
5.0
od 5
1
Ocena
Candy 24
15/07/2024
Україна
Очищувач повітря
Покращує якість повітря, знижуючи ризик алергії. Дуже задоволені .
Prednosti
Все подобається
Slabosti
Немає такого
Ta ocena je bila podana za Очищувач повітря серії 3000i FY3430/30 Фільтр NanoProtect HEPA
Ta ocena je bila podana za Очищувач повітря серії 3000i FY3430/30 Фільтр NanoProtect HEPA
(1) Iz zraka, ki se pretaka skozi filter. Testirano po standardu DIN71460 z aerosolom NaCl 0,003 um in 0,3 um, inštitut IUTA.
(2) Izračunano povprečje. Življenjska doba filtra je odvisna od kakovosti zraka in uporabe.