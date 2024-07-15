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  • Originalni filter za čistilnik zraka serije 3000i
  • Originalni filter za čistilnik zraka serije 3000i
  • Originalni filter za čistilnik zraka serije 3000i
  • Originalni filter za čistilnik zraka serije 3000i
  • Originalni filter za čistilnik zraka serije 3000i
  • Originalni filter za čistilnik zraka serije 3000i
  • Originalni filter za čistilnik zraka serije 3000i
  • Originalni filter za čistilnik zraka serije 3000i
  • Originalni filter za čistilnik zraka serije 3000i
  • Originalni filter za čistilnik zraka serije 3000i

Čistilnik zraka serije 3000iFilter HEPA NanoProtect in aktivno oglje

FY3430/30

5
| (1) Ocena
Originalni filter za čistilnik zraka serije 3000i
Originalni nadomestni filter za čistilnik zraka: filter 3-v-1 HEPA NanoProtect, filter z aktivnim ogljem in predfilter za zaščito pred onesnaženjem, cvetnim prahom, prahom, alergeni hišnih ljubljenčkov in virusi.
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Kompatibilni izdelki
Serija 3000i

Serija 3000i
Čistilnik zraka za prostore XL

AC3055/51

Učinkovito odstrani 99,97 % nanodelcev (1)

Originalni filter za čistilnik zraka serije 3000i

  • Združljiv s serijo 3000i

  • V paketu: 1 filter

  • Življenjska doba 3 leta

  • Originalni filter Philips

Združljivi s čistilniki zraka Philips serije 3000i

Združljivi s čistilniki zraka Philips serije 3000i

Nadomestni filtri za čistilnike zraka Philips serije 3000i: AC3033, AC3036, AC3039, AC3055, AC3058, AC3059. Model čistilnika zraka je naveden na dnu naprave.

Dolga življenjska doba filtrov do 3 leta

Dolga življenjska doba filtrov do 3 leta

Filtri zagotavljajo optimalno delovanje filtra do 3 let (2), kar zmanjšuje težave in stroške. Za optimalno delovanje filtra redno zamenjajte predfilter.

Originalni filter Philips za najboljše delovanje

Originalni filter Philips za najboljše delovanje

Originalni filter Philips je zasnovan tako, da se popolnoma prilega vašemu aparatu. Za optimalno delovanje vedno uporabljajte filter Philips.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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5.0

od 5

1

Ocena

4
3
2
1

15/07/2024

Україна

Україна

Очищувач повітря

Покращує якість повітря, знижуючи ризик алергії. Дуже задоволені .

Prednosti

Все подобається

Slabosti

Немає такого

Ta ocena je bila podana za Очищувач повітря серії 3000i FY3430/30 Фільтр NanoProtect HEPA

Ta ocena je bila podana za Очищувач повітря серії 3000i FY3430/30 Фільтр NanoProtect HEPA

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Omejitve odgovornosti

  1. (1) Iz zraka, ki se pretaka skozi filter. Testirano po standardu DIN71460 z aerosolom NaCl 0,003 um in 0,3 um, inštitut IUTA.

  2. (2) Izračunano povprečje. Življenjska doba filtra je odvisna od kakovosti zraka in uporabe.