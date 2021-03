Bolj zdrav zrak, ves čas

Vgrajeni filter HEPA in filter z aktivnim ogljem učinkovito odstranita tudi škodljive delce, velike le 0,003 μm, vključno s PM2,5, alergeni, bakterijami in virusi. Njegove pore nanovelikosti vpijejo tudi formaldehid, skupni hlapni organski ogljik (TVOC) in vonjave.