Nastavek TriActive+ LED razkrije skrite delce prahu za učinkovito čiščenje

Lučke nastavka TriActive+ LED osvetljujejo neviden prah na trdih tleh, tako da ne boste nikoli zgrešili niti enega kotička, in zagotavljajo najtemeljitejše čiščenje vseh vrst trdih tal. Senzor samodejno vklopi LED-lučke, ko je nastavek v uporabi, in izklopi, ko ni v uporabi. 3 baterije AA so priložene.