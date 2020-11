Obnovite za popolno učinkovitost

Obnovite popolno učinkovitost in ohranite visoko higieno ter krtače sesalnika AquaTrio zamenjajte vsakih 6 mesecev. Edinstveno zasnovane krtače iz mikrovlaken optimalno čistijo in vpijajo, hkrati pa so zelo nežne do tal. Več o izdelku