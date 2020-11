Istočasno sesa, čisti in suši

AquaTrio Pro istočasno sesa, čisti in suši, zato boste prihranili do 50 % časa in napora*. Močne in nežne krtače iz mikrovlaken čistijo in učinkovito odstranjujejo umazanijo in madeže. Za popolno mokro čiščenje vseh trdih talnih površin**. Več o izdelku