2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
3-v-1
Sesanje in mokro čiščenje
18 V
Tehnologija PowerCyclone omogoča visoko učinkovitost sesanja v enem koraku. Zrak hitro vstopi v PowerCyclone, kjer se pospešeno giba skozi ukrivljene kanale, kjer se učinkovito loči prah od zraka.
Edinstveni sistem za pomivanje nadzoruje sprostitev vode, kar zagotavlja optimalno vlago pri čiščenju vseh vrst trdih tal.
Ročni sesalnik za sesanje pohištva in težje dostopnih kotov
4.2
od 5
716
Ocene
83%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Dr134
01/01/2022
Slovenija
Izdelek je super
Izdelek je odličen , priporočam vsem ki želijo imeti hitro očiščen svoj dom
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PowerPro Aqua FC6404/01 Sistem za sesanje in brisanje
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PowerPro Aqua FC6404/01 Sistem za sesanje in brisanje
Vajda90
06/12/2021
Slovenija
Sesalec je odličen
Z sesalcem powerpro aqua smo zelo zadovoljni, tako z starejsim kot sedaj z novejsim modelom, ki smo ga zamenjali predvsem zaradi daljse vzdrzljivosti baterije
Prednosti
Vse
Slabosti
V vsem casu uporabnosti sesalca powerpro aqua se nismo imeli slabe izkusnje
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PowerPro Aqua FC6408/01 Brezžični sesalnik z možnostjo polnjenja
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PowerPro Aqua FC6408/01 Brezžični sesalnik z možnostjo polnjenja
LolekBolek
03/12/2021
Slovenija
Čudovita zadeva,
Lahek, priročen, ne zavzema prostora, ni se potrebno prepogibati
Prednosti
Odlično
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PowerPro Aqua FC6408/01 Brezžični sesalnik z možnostjo polnjenja
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PowerPro Aqua FC6408/01 Brezžični sesalnik z možnostjo polnjenja
Priporočamo zamenjavo vsake 3–6 mesecev, odvisno od pogostosti uporabe. V paketu sta priloženi 2 blazinici iz mikrovlaken; na spletni strani www.philips.si lahko preverite, kje kupiti blazinice iz mikrovlaken. Če uporabite blazinice iz mikrovlaken drugih znamk, ne moremo zagotoviti optimalnih rezultatov čiščenja.