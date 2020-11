Sesa in čisti hkrati.

Brezžični (litij-ionski) sesalnik PowerPro Aqua je zmogljiv pomočnik v vašem domu, saj vam omogoča kar 3 načine čiščenja vsakdanje nečistoče. To so: sesalnik brez vrečke za čiščenje vseh vrst tal, ročni sesalnik za površine, kot so kavči, stoli in koti ter sistem za pomivanje tal. Več o izdelku