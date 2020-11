Temeljito čiščenje vseh vrst tal

Nov sesalnik Philips PowerPro Duo omogoča temeljito čiščenje trdih talnih površin in preprog. Tehnologija PowerCyclone poskrbi za izjemno moč sesanja in tako zagotavlja odlično zmogljivost. Z nastavkom TriActive Turbo boste z vsakim gibom zajeli več prahu in vlaken.