2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
FC6162/02
2 v 1
12 V
Brez vrečke
2 nastavka
Tehnologija PowerCyclone zagotavlja temeljito čiščenje v visoko učinkovitih korakih: 1) Zrak hitro vstopi v PowerCyclone zaradi ravnega in gladkega dovoda zraka. 2) Zaobljeni prehod pospeši dovod zraka v ciklonsko komoro za ločevanje prahu od zraka.
Nastavek TriActive Turbo zagotavlja učinkovito sesanje trdih tal in preprog. Motorizirana krtača in optimiran pretok zraka z eno potezo zajameta ves prah in vlakna.
PowerPro Duo je zasnovan tako, da dosežete vsa mesta, zato lahko enostavno čistite pod kavčem, posteljo ali mizo.
4.1
od 5
7
Ocene
Pešmir
05/04/2022
Česká republika
Del promocije
Preverjen kupec
Skvělý
Naprostá spokojenost. Bez problémů a poruch, lehká manipulace.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PowerPro Duo FC6162/01 Ruční tyčový vysavač 2 v 1
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PowerPro Duo FC6162/01 Ruční tyčový vysavač 2 v 1
Nikon
18/06/2015
Česká republika
jedná se ovýborný produkt
Dobrý den! Vysavač vlastním cca 3 měsíce. Výborný pomocník při úklidu omyvatelných podlah a koberců typu jekor. Mám doma více koček a vysavač se stal neocenitelným pomocníkem při úklidu, především vysávání chlupů. Výkon i doba výdrže baterie je na výborné úrovni.Jako jediný nedostatek se mi jeví absence papírového filtru. Při vysávání jemných nečistot a prachu projdou občas prachové částice zpět do ovzduší. Na hrubší nečistoty a úklid po domácích mazlíčcích je vynikající. Na vyšší koberce a koberce opatřené třásněm není vzhledem k rotujícím kartáčům vhodnýi
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PowerPro Duo FC6162/01 Ruční tyčový vysavač 2 v 1
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PowerPro Duo FC6162/01 Ruční tyčový vysavač 2 v 1
MajaRu
10/09/2014
Česká republika
Akumulátorový vysavač téměř bez chybičky.
Vysavač máme doma zhruba 3 měsíce. Za tuto dobu se stal nedílnou součástí každodenní pomoci při úklidu..vysávání v kuchyni, chlupů po kočkách, nehtů po manikúře.. Rotační kartáč nemá chybu. Pouze je potřeba jej pravidelně čistit a občas zkontrolovat jestli se neucpalo místo ohybu mezi tělem vysavače a hlavou.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PowerPro Duo FC6162/02 Ruční tyčový vysavač 2 v 1
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PowerPro Duo FC6162/02 Ruční tyčový vysavač 2 v 1
Testiranja na običajnih preprogah in trdih tleh je opravil neodvisen testni inštitut, rezultate pa so primerjali z najbolje prodajanimi (neodvisni vir) 12 V brezžičnimi pokončnimi sesalniki 2-v-1, junij 2013.