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  • Temeljito čiščenje vseh vrst tal
  • Temeljito čiščenje vseh vrst tal
  • Temeljito čiščenje vseh vrst tal
  • Temeljito čiščenje vseh vrst tal
  • Temeljito čiščenje vseh vrst tal
  • Temeljito čiščenje vseh vrst tal
  • Temeljito čiščenje vseh vrst tal
  • Temeljito čiščenje vseh vrst tal
  • Temeljito čiščenje vseh vrst tal

Izdelek ni več na voljo

PowerPro DuoBrezžični ročni in pokončni sesalnik 2-v-1

FC6162/02

4.1
| (7) Ocene
Temeljito čiščenje vseh vrst tal
Nov sesalnik Philips PowerPro Duo omogoča temeljito čiščenje trdih talnih površin in preprog. Tehnologija PowerCyclone poskrbi za izjemno moč sesanja in tako zagotavlja odlično zmogljivost. Z nastavkom TriActive Turbo boste z vsakim gibom zajeli več prahu in vlaken.
Poglej vse prednosti

S tehnologijo PowerCyclone in nastavkom TriActive Turbo

Temeljito čiščenje vseh vrst tal

  • 2 v 1

  • 12 V

  • Brez vrečke

  • 2 nastavka

Tehnologija PowerCyclone za največjo zmogljivost

Tehnologija PowerCyclone za največjo zmogljivost

Tehnologija PowerCyclone zagotavlja temeljito čiščenje v visoko učinkovitih korakih: 1) Zrak hitro vstopi v PowerCyclone zaradi ravnega in gladkega dovoda zraka. 2) Zaobljeni prehod pospeši dovod zraka v ciklonsko komoro za ločevanje prahu od zraka.

Nastavek TriActive Turbo za učinkovito sesanje preprog

Nastavek TriActive Turbo za učinkovito sesanje preprog

Nastavek TriActive Turbo zagotavlja učinkovito sesanje trdih tal in preprog. Motorizirana krtača in optimiran pretok zraka z eno potezo zajameta ves prah in vlakna.

Popolna prilagodljivost za čiščenje težje dostopnih mest

Popolna prilagodljivost za čiščenje težje dostopnih mest

PowerPro Duo je zasnovan tako, da dosežete vsa mesta, zato lahko enostavno čistite pod kavčem, posteljo ali mizo.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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4.1

od 5

7

Ocene

4
2

05/04/2022

Česká republika

Česká republika

Preverjen kupec

Skvělý

Naprostá spokojenost. Bez problémů a poruch, lehká manipulace.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za PowerPro Duo FC6162/01 Ruční tyčový vysavač 2 v 1

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za PowerPro Duo FC6162/01 Ruční tyčový vysavač 2 v 1

18/06/2015

Česká republika

Česká republika

jedná se ovýborný produkt

Dobrý den! Vysavač vlastním cca 3 měsíce. Výborný pomocník při úklidu omyvatelných podlah a koberců typu jekor. Mám doma více koček a vysavač se stal neocenitelným pomocníkem při úklidu, především vysávání chlupů. Výkon i doba výdrže baterie je na výborné úrovni.Jako jediný nedostatek se mi jeví absence papírového filtru. Při vysávání jemných nečistot a prachu projdou občas prachové částice zpět do ovzduší. Na hrubší nečistoty a úklid po domácích mazlíčcích je vynikající. Na vyšší koberce a koberce opatřené třásněm není vzhledem k rotujícím kartáčům vhodnýi

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za PowerPro Duo FC6162/01 Ruční tyčový vysavač 2 v 1

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za PowerPro Duo FC6162/01 Ruční tyčový vysavač 2 v 1

10/09/2014

Česká republika

Česká republika

Akumulátorový vysavač téměř bez chybičky.

Vysavač máme doma zhruba 3 měsíce. Za tuto dobu se stal nedílnou součástí každodenní pomoci při úklidu..vysávání v kuchyni, chlupů po kočkách, nehtů po manikúře.. Rotační kartáč nemá chybu. Pouze je potřeba jej pravidelně čistit a občas zkontrolovat jestli se neucpalo místo ohybu mezi tělem vysavače a hlavou.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za PowerPro Duo FC6162/02 Ruční tyčový vysavač 2 v 1

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za PowerPro Duo FC6162/02 Ruční tyčový vysavač 2 v 1

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  1. Testiranja na običajnih preprogah in trdih tleh je opravil neodvisen testni inštitut, rezultate pa so primerjali z najbolje prodajanimi (neodvisni vir) 12 V brezžičnimi pokončnimi sesalniki 2-v-1, junij 2013.