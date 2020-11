Številni nastavki za vse namene

Sesalniku Philips MiniVac so priloženi številni nastavki za enostavno čiščenje avta. Ti vključujejo mali in veliki krtačni nastavek, mali in veliki ozki nastavek ter dolgo cev; idealno za čiščenje tudi najtežje dostopnih mest. To je idealna kombinacija za čiščenje avta.