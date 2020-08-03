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  • Očistite avtomobil, kot še nikoli doslej
  • Očistite avtomobil, kot še nikoli doslej
  • Očistite avtomobil, kot še nikoli doslej
  • Očistite avtomobil, kot še nikoli doslej
  • Očistite avtomobil, kot še nikoli doslej
  • Očistite avtomobil, kot še nikoli doslej
  • Očistite avtomobil, kot še nikoli doslej
  • Očistite avtomobil, kot še nikoli doslej
  • Očistite avtomobil, kot še nikoli doslej
  • Očistite avtomobil, kot še nikoli doslej
  • Očistite avtomobil, kot še nikoli doslej
  • Očistite avtomobil, kot še nikoli doslej
  • Očistite avtomobil, kot še nikoli doslej
  • Očistite avtomobil, kot še nikoli doslej
  • Očistite avtomobil, kot še nikoli doslej
  • Očistite avtomobil, kot še nikoli doslej
  • Očistite avtomobil, kot še nikoli doslej
  • Očistite avtomobil, kot še nikoli doslej
  • Očistite avtomobil, kot še nikoli doslej
  • Očistite avtomobil, kot še nikoli doslej
  • Očistite avtomobil, kot še nikoli doslej
  • Očistite avtomobil, kot še nikoli doslej
  • Očistite avtomobil, kot še nikoli doslej
  • Očistite avtomobil, kot še nikoli doslej

Izdelek ni več na voljo

MiniVacRočni sesalnik

FC6141/01

4.1
| (11) Ocene
Očistite avtomobil, kot še nikoli doslej
Zmogljivi sesalnik Philips MiniVac zagotavlja boljše rezultate pri čiščenju avta. 2-stopenjski ciklonski zračni tok brez vrečke zagotavlja dolgotrajno učinkovitost, aerodinamična zasnova nastavka pa vrhunsko pobiranje prahu.
Poglej vse prednosti

Brez vrečke, s ciklonskim tokom in aerodinamičnim nastavkom

Očistite avtomobil, kot še nikoli doslej

  • Za avto

  • Ciklonski brez vrečke

  • 5 nastavkov in torba za shranjevanje

  • Avtomobilski (z avtomobilskim vtikačem)

2-stopenjski brez vrečke s ciklonskim zračnim tokom za optimalno filtriranje

2-stopenjski brez vrečke s ciklonskim zračnim tokom za optimalno filtriranje

Sesalnik brez vrečke s ciklonskim zračnim tokom zadržuje umazanijo v notranjosti in z vrtenjem zagotavlja optimalno, visoko sesalno moč in učinkovito sesanje. Njegov dvostopenjski filtrirni sistem zagotavlja, da umazanija ostane znotraj sesalnika. Prvi filter zaustavi večino umazanije, medtem ko drugi filter zaustavi manjše delce umazanije.

Aerodinamična zasnova nastavka za boljše čiščenje

Aerodinamična zasnova nastavka za boljše čiščenje

Aerodinamična zasnova nastavka sesalnika Philips MiniVac zagotavlja optimalno pobiranje tudi najbolj drobnega prahu. Ergonomska oblika nastavka vam pomaga pri čiščenju tudi najtežje dostopih mest.

Avtomobilski vtikač za neomejen čas delovanja

Avtomobilski vtikač za neomejen čas delovanja

Avtomobilski sesalnik Philips MiniVac je idealen za čiščenje avta, saj ima avtomobilski vtikač, da lahko dosežete tudi najzahtevnejše dele avta brez polnjenja sesalnika MiniVac. Zato je vedno pripravljen na uporabo.

Tehnične specifikacije

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Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
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4.1

od 5

11

Ocene

4
2

03/08/2020

Hrvatska

Hrvatska

Odličan za auto ali i manje površine u kući

Ovaj usisavač koristimo za auto ali i za manje površine u kući, npr. kutnu garnituru. Za svoju veličinu ima super snagu te pokupi prašinu ili malo veću prljavštinu. Odlična je i izdržljivost.

Prednosti

Da

Ta ocena je bila podana za MiniVac FC6141/01 Ručni usisivač

Ta ocena je bila podana za MiniVac FC6141/01 Ručni usisivač

20/12/2015

Hrvatska

Hrvatska

Preverjen kupec

Super usisavač za auto

Usisava i najmanje mrvice, naročito za nestašne putnike, super!

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za MiniVac FC6141/01 Ručni usisivač

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za MiniVac FC6141/01 Ručni usisivač

04/05/2021

Česká republika

Česká republika

Vysavač

Ideální vysavač do auta na cesty. stačí připojit do autozásuvky a vysávate.Bohaté příslušenství s kterým se dostanete všude.

Prednosti

Bohaté příslušenství, uložný obal.

Slabosti

Možná by to chtělo mít k tomu rotační kartáč.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za MiniVac FC6141/01 Ruční vysavač

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za MiniVac FC6141/01 Ruční vysavač

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