2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
FC6141/01
Za avto
Ciklonski brez vrečke
5 nastavkov in torba za shranjevanje
Avtomobilski (z avtomobilskim vtikačem)
Sesalnik brez vrečke s ciklonskim zračnim tokom zadržuje umazanijo v notranjosti in z vrtenjem zagotavlja optimalno, visoko sesalno moč in učinkovito sesanje. Njegov dvostopenjski filtrirni sistem zagotavlja, da umazanija ostane znotraj sesalnika. Prvi filter zaustavi večino umazanije, medtem ko drugi filter zaustavi manjše delce umazanije.
Aerodinamična zasnova nastavka sesalnika Philips MiniVac zagotavlja optimalno pobiranje tudi najbolj drobnega prahu. Ergonomska oblika nastavka vam pomaga pri čiščenju tudi najtežje dostopih mest.
Avtomobilski sesalnik Philips MiniVac je idealen za čiščenje avta, saj ima avtomobilski vtikač, da lahko dosežete tudi najzahtevnejše dele avta brez polnjenja sesalnika MiniVac. Zato je vedno pripravljen na uporabo.
4.1
od 5
11
Ocene
Monyka
03/08/2020
Hrvatska
Odličan za auto ali i manje površine u kući
Ovaj usisavač koristimo za auto ali i za manje površine u kući, npr. kutnu garnituru. Za svoju veličinu ima super snagu te pokupi prašinu ili malo veću prljavštinu. Odlična je i izdržljivost.
Prednosti
Da
Ta ocena je bila podana za MiniVac FC6141/01 Ručni usisivač
Ta ocena je bila podana za MiniVac FC6141/01 Ručni usisivač
Neli
20/12/2015
Hrvatska
Preverjen kupec
Super usisavač za auto
Usisava i najmanje mrvice, naročito za nestašne putnike, super!
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za MiniVac FC6141/01 Ručni usisivač
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za MiniVac FC6141/01 Ručni usisivač
Prcek_hrosik
04/05/2021
Česká republika
Vysavač
Ideální vysavač do auta na cesty. stačí připojit do autozásuvky a vysávate.Bohaté příslušenství s kterým se dostanete všude.
Prednosti
Bohaté příslušenství, uložný obal.
Slabosti
Možná by to chtělo mít k tomu rotační kartáč.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za MiniVac FC6141/01 Ruční vysavač
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za MiniVac FC6141/01 Ruční vysavač