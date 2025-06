Uživajte v 12 toplih in hladnih napitkih, ki so na voljo vsak trenutek

Naših 12 napitkov zajema vse od toplih napitkov, kot so espresso, bela kava in cappuccino, do ledenih kav. Sistem za pripravo kave smo umerili tako, da imajo tudi ledene kave enako okusno aromo kot topli napitki.