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Izdelek ni več na voljo

Philips Fideliopriključni zvočni sistem

DTM5096/12

3.3

| (3) Ocene

Vrhunska umetnost zvoka

Poslušajte glasbo prek visokokakovostne brezžične povezave Bluetooth®, predvajajte CD-je, vsebino iPoda, iPada in iPhona prek priključne postaje DualDock ali v vhod vključite drugo napravo. Celoviti 3.1-kanalni sistem poskrbi za mogočen zvok.

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Vrhunska umetnost zvoka

  • Bluetooth®

Tehnologija digitalne obdelave za najčistejši zvok

Tehnologija digitalne obdelave za najčistejši zvok

Napredna tehnologija digitalne obdelave zvoka omogoča vrhunsko reprodukcijo zvoka v primerjavi z običajnimi analognimi tehnologijami zvočne obdelave, ki jih najdemo v drugih priključnih postajah, ki uporabljajo analogne zvočne izhode naprav iPod/iPhone. Z zbiranjem digitalnega zvočnega izhoda naprav iPod/iPhone in uporabo digitalne obdelave na vsaki posamezni stopnji lahko dosežemo veliko višje razmerje signal/šum. Rezultat je neprekosljiva jasnost zvoka, ki je v popolnem ravnovesju.

200 W skupne izhodne moči RMS

200 W skupne izhodne moči RMS

Sistem ima 200 W RMS skupne izhodne moči. RMS je koren povprečja kvadratov, ki predstavlja vrednost, s katero se meri zvočna moč oziroma natančneje električna moč, ki se prenese iz ojačevalnika zvoka v zvočnik. Meri se v vatih. Proizvedena zvočna moč je odvisna od količine električne moči, ki se prenese v zvočnik, in občutljivosti zvočnika. Višja kot je vatna moč, večja je zvočna moč, ki jo odda zvočnik.

Neposredna povezava USB za predvajanje glasbe v obliki MP3/WMA

Neposredna povezava USB za predvajanje glasbe v obliki MP3/WMA

Z načinom USB Direct napravo USB preprosto priključite v vrata USB na Philipsovi napravi in digitalna glasba se bo predvajala neposredno iz Philipsove naprave.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

3.3

od 5

3

Ocene

3
2

01/02/2015

Česká republika

Česká republika

velmi spokojen

Když jsem si ho přivezl bohužel nedobíjel iphone5, nicméně reklamace byla vyřízena výměnou za nový a ten maká na 1.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za DTM5096 dokovací hudební systém

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za DTM5096 dokovací hudební systém

10/09/2017

Polska

Polska

Bardzo dobry produkt, ale...

...jest jeden element, którego producent nie przemyślał, a mianowicie spód wieży, a konkretnie miejsce łączenia podstawy z wieżą. Jest to pilśniowa deska, która w trakcie transportu może ulec bardzo łatwo poważnemu uszkodzeniu. W wyniku tego uszkodzenia sprzęt może być pochylony i niestabilny. Zaś koszt naprawy jest wysoki, ponieważ jest to część zintegrowania z głośnikiem, w skutek czego trzeba wymieniać za duże pieniądze całą obudowę. Na szczęście nie wpływa to na ogólne funkcjonowanie całego produktu. Wieża przy niewielkim stopniu głośności gra czysto i potężnie zarazem. Jeśli ktoś szuka możliwości słuchania mptrójek bez konieczności włączania komputera, to jest to bardzo dobre rozwiązanie. W dodatku można przenosić wieżę w dowolne miejsce, w którym jest źródło prądu, co jest jego dodatkową zaletą.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za DTM5096 wieża z podstawką dokującą

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za DTM5096 wieża z podstawką dokującą

26/11/2013

Česká republika

Česká republika

chyba při přehrávání CD

Tato recenze se týká předchozího modelu, který již v nabídce společnosti Philips není, tj. DCM5090. Při přehrávání originálních CD dochází k naprosto nežádoucímu vkládání mezer mezi tracky, a to i tam, kde v nahrávce tracky na sebe plynule navazují. Navíc mezera je vložena způsobem, kterému naprosto nerozumím. Konec tracku je useknutý, pak je vložena mezera a nakonec dozní konec tracku. Tímto způsobem jsou nahrávky např. oper znehodnoceny zcela zásadně.

Ta ocena je bila podana za DTM5096 dokovací hudební systém

Ta ocena je bila podana za DTM5096 dokovací hudební systém

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