Izdelek ni več na voljo
DTM5096/12
Vrhunska umetnost zvoka
Poslušajte glasbo prek visokokakovostne brezžične povezave Bluetooth®, predvajajte CD-je, vsebino iPoda, iPada in iPhona prek priključne postaje DualDock ali v vhod vključite drugo napravo. Celoviti 3.1-kanalni sistem poskrbi za mogočen zvok.
Bluetooth®
Napredna tehnologija digitalne obdelave zvoka omogoča vrhunsko reprodukcijo zvoka v primerjavi z običajnimi analognimi tehnologijami zvočne obdelave, ki jih najdemo v drugih priključnih postajah, ki uporabljajo analogne zvočne izhode naprav iPod/iPhone. Z zbiranjem digitalnega zvočnega izhoda naprav iPod/iPhone in uporabo digitalne obdelave na vsaki posamezni stopnji lahko dosežemo veliko višje razmerje signal/šum. Rezultat je neprekosljiva jasnost zvoka, ki je v popolnem ravnovesju.
Sistem ima 200 W RMS skupne izhodne moči. RMS je koren povprečja kvadratov, ki predstavlja vrednost, s katero se meri zvočna moč oziroma natančneje električna moč, ki se prenese iz ojačevalnika zvoka v zvočnik. Meri se v vatih. Proizvedena zvočna moč je odvisna od količine električne moči, ki se prenese v zvočnik, in občutljivosti zvočnika. Višja kot je vatna moč, večja je zvočna moč, ki jo odda zvočnik.
Z načinom USB Direct napravo USB preprosto priključite v vrata USB na Philipsovi napravi in digitalna glasba se bo predvajala neposredno iz Philipsove naprave.
3.3
od 5
3
Ocene
charlie
01/02/2015
Česká republika
velmi spokojen
Když jsem si ho přivezl bohužel nedobíjel iphone5, nicméně reklamace byla vyřízena výměnou za nový a ten maká na 1.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za DTM5096 dokovací hudební systém
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za DTM5096 dokovací hudební systém
Kamilbolt
10/09/2017
Polska
Bardzo dobry produkt, ale...
...jest jeden element, którego producent nie przemyślał, a mianowicie spód wieży, a konkretnie miejsce łączenia podstawy z wieżą. Jest to pilśniowa deska, która w trakcie transportu może ulec bardzo łatwo poważnemu uszkodzeniu. W wyniku tego uszkodzenia sprzęt może być pochylony i niestabilny. Zaś koszt naprawy jest wysoki, ponieważ jest to część zintegrowania z głośnikiem, w skutek czego trzeba wymieniać za duże pieniądze całą obudowę. Na szczęście nie wpływa to na ogólne funkcjonowanie całego produktu. Wieża przy niewielkim stopniu głośności gra czysto i potężnie zarazem. Jeśli ktoś szuka możliwości słuchania mptrójek bez konieczności włączania komputera, to jest to bardzo dobre rozwiązanie. W dodatku można przenosić wieżę w dowolne miejsce, w którym jest źródło prądu, co jest jego dodatkową zaletą.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za DTM5096 wieża z podstawką dokującą
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za DTM5096 wieża z podstawką dokującą
JHov
26/11/2013
Česká republika
chyba při přehrávání CD
Tato recenze se týká předchozího modelu, který již v nabídce společnosti Philips není, tj. DCM5090. Při přehrávání originálních CD dochází k naprosto nežádoucímu vkládání mezer mezi tracky, a to i tam, kde v nahrávce tracky na sebe plynule navazují. Navíc mezera je vložena způsobem, kterému naprosto nerozumím. Konec tracku je useknutý, pak je vložena mezera a nakonec dozní konec tracku. Tímto způsobem jsou nahrávky např. oper znehodnoceny zcela zásadně.
Ta ocena je bila podana za DTM5096 dokovací hudební systém
Ta ocena je bila podana za DTM5096 dokovací hudební systém