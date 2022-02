Tehnologija LivingSound za širši in intenzivnejši stereo zvok

Philipsova tehnologija LivingSound, ki je v pripravi za patentiranje, izjemno poveča idealno območje za poslušanje v prostoru in zato omogoča intenzivno poslušanje glasbe v širšem območju. S kombinacijo različnih zvočnih postopkov tehnologija LivingSound obnovi bogate in prostorske podrobnosti zvočnega spektra, ki se pri kompaktnem stereo sistemu pogosto izgubijo. Učinek deluje širše od pričakovanega idealnega območja in se obsežno in enakomerno porazdeli po prostoru. Sedaj boste lahko uživali ob glasbi tudi izven tradicionalnega ozkega območja. Doživite najboljši stereo zvok v širšem območju.