IzdelkiPodpora

Prejmi 10% popusta

Philips spletna trgovina

Podaljšana garancija

Vse serije

  • Posnetek z enim izdelkom
  • Fotografija embalaže
  • Posnetek z enim izdelkom
  • Fotografija embalaže

Izdelek ni več na voljo

Avto. polnilnik

DLP2521/00

Avtomobilski polnilnik z vhodoma 1 × C in 1 × A

Najnovejše naprave polnite prek vhodov USB-C s podporo PD. Za optimizacijo moči polnjenja in skrajšan čas polnjenja. Za sočasno polnjenje drugih naprav lahko uporabite tudi vhod USB-A.

Poglej vse prednosti

36 W izhodna moč s tehnologijo Power Delivery

Avtomobilski polnilnik z vhodoma 1 × C in 1 × A

  • Vhoda USB A in USB C za polnjenje

  • Power Delivery

  • Kovinsko ohišje

2 vhoda USB omogočata polnjenje dveh naprav hkrati

2 vhoda USB omogočata polnjenje dveh naprav hkrati

Pametna zaščita pred pregrevanjem, previsoko napetostjo in previsokim tokom

Pametna zaščita pred pregrevanjem, prenapetostjo in premočnim tokom

Vhod USB-C s podporo Power Delivery

USB-C je najsodobnejši priključek za polnjenje, ki je sedaj prilagojen mobilnim napravam, kot so mobiteli, zunanje kamere in tablični računalniki. PD (Power Delivery) je standard USB za dobavo električne energije, ki določa standard za dobavo električne energije od 15 W, 27 W, 45 W in vse do 100 W.

Tehnične specifikacije

Dobi podporo za ta izdelek

Poiščite pogosta vprašanja, uporabniške priročnike, varnostne informacije in nasvete

Ocene

Prijavite se na novičke Philips in med prvimi odkrijte ekskluzivne ponudbe

  • Posebne ponudbe
  • Prvi dostopajte do ugodnosti
  • Nasveti in triki

Želim prejemati promocijska obvestila o Philipsovih izdelkih, storitvah, dogodkih in promocijah glede na svoje izbire in vedenje. Odjavim se lahko enostavno in kadarkoli.

  • Posebne ponudbe
  • Prvi dostopajte do ugodnosti
  • Nasveti in triki