Vhod USB-C s podporo Power Delivery

USB-C je najsodobnejši priključek za polnjenje, ki je sedaj prilagojen mobilnim napravam, kot so mobiteli, zunanje kamere in tablični računalniki. PD (Power Delivery) je standard USB za dobavo električne energije, ki določa standard za dobavo električne energije od 15 W, 27 W, 45 W in vse do 100 W.