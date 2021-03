1,2-metrski kabel z USB-A na Lightning

iPhone povežite z Macbookom za sinhronizacijo glasbe, aplikacij, fotografij, posodobitev in še več, priključena naprava pa se tudi polni. Združljiv je z vašim obstoječim stenskim polnilnikom USB in avtomobilskim polnilnikom z vtičnico USB. To je odličen rezervni ali nadomestni kabel. Več o izdelku