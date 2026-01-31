Izdelek ni več na voljo
DLC5204V/00
Vrhunski vmesniški kabel z USB-A na Lightning s pletenim ovojem
iPhone povežite z Macbookom za sinhronizacijo glasbe, aplikacij, fotografij, posodobitev in še več, priključena naprava pa se tudi polni. Združljiv je z vašim obstoječim stenskim polnilnikom USB in avtomobilskim polnilnikom z vtičnico USB. To je odličen rezervni ali nadomestni kabel.
Za sinhronizacijo in polnjenje
1,2-metrski (4 čevlji)
Črn kabel s pletenim ovojem
Vedno ga imate lahko pri sebi ali na mizi, izgubljeni kabel lahko tudi zamenjate, zato napravo lahko vedno priključite in polnite.
Polnilni kabel, več kot 10.000-krat testiran za velike obremenitve
Uporabljate lahko z obstoječim napajalnikom USB – stenskim, avtomobilskim ali računalniškim – za priročno polnjenje naprave.
Ocene